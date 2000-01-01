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    Клаттенбург: «Судейство на Евро можно назвать выдающимся, что бы ни думали о ситуации со Стерлингом»

    Бывший английский судья Марк Клаттенбург оценил уровень судейства на Евро-2020.

    «Что бы ни думали о ситуации со Стерлингом, в целом судейство на Евро-2020 можно назвать выдающимся.

    Это отличная реклама для арбитров по всей Европы. Судьи решили, что не будут реагировать на катающихся по полю футболистов. Их актерская игра стала бесполезной.

    На этом турнире арбитры фиксируют в среднем 23 фола за матч – наименьший показатель в истории чемпионатов Европы. На Евро-2004 фиксировалось в среднем по 39 фолов!

    Снизилось и количество предупреждений. На Евро-2016 была показана 201 желтая карточка – а теперь всего 143», – сказал Клаттенбург.

    Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России судью за такое отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13463

      Garrincha58 6 минут назад

      одна эта ошибка испортила всё впечатление от судейства во первых она очень результативная во вторых в полуфинале давай теперь что будет в финале скажем опять левый пеналь или удаление но в целом судейство на высоком уровне...??? а Клаттенбург?

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