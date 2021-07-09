Клаттенбург: «Судейство на Евро можно назвать выдающимся, что бы ни думали о ситуации со Стерлингом»

Бывший английский судья Марк Клаттенбург оценил уровень судейства на Евро-2020.

«Что бы ни думали о ситуации со Стерлингом, в целом судейство на Евро-2020 можно назвать выдающимся.

Это отличная реклама для арбитров по всей Европы. Судьи решили, что не будут реагировать на катающихся по полю футболистов. Их актерская игра стала бесполезной.

На этом турнире арбитры фиксируют в среднем 23 фола за матч – наименьший показатель в истории чемпионатов Европы. На Евро-2004 фиксировалось в среднем по 39 фолов!

Снизилось и количество предупреждений. На Евро-2016 была показана 201 желтая карточка – а теперь всего 143», – сказал Клаттенбург.

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