Сборная Англии подарила датчанам именную майку Эриксена

В эти минуты проходит полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Перед встречей капитан англичан Гарри Кейн вручил капитану гостей Симону Кьеру именную футболку Кристиана Эриксена.

На самой футболке сборной Англии с фамилией Эриксена оставлены автографы игроков британской команды.