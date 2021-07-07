Сборная Англии подарила датчанам именную майку Эриксена

В эти минуты проходит полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Перед встречей капитан англичан Гарри Кейн вручил капитану гостей Симону Кьеру именную футболку Кристиана Эриксена.
На самой футболке сборной Англии с фамилией Эриксена оставлены автографы игроков британской команды.
- В 1-м матче Евро-2020 у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
- Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор. Неизвестно, продолжит ли Эриксен карьеру.
- Футболку с фамилией Эриксена датчанам дарили и другие ее соперники по чемпионату Европы.
Источник: твиттер «Матч ТВ»