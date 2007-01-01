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    Сборная Англии подарила датчанам именную майку Эриксена

    В эти минуты проходит полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Перед встречей капитан англичан Гарри Кейн вручил капитану гостей Симону Кьеру именную футболку Кристиана Эриксена.

    На самой футболке сборной Англии с фамилией Эриксена оставлены автографы игроков британской команды.

    • В 1-м матче Евро-2020 у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
    • Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор. Неизвестно, продолжит ли Эриксен карьеру.
    • Футболку с фамилией Эриксена датчанам дарили и другие ее соперники по чемпионату Европы.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      Fusballer 17 минут назад

      А они взамен гол!

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