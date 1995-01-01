Доннарумма: «Италия в шаге от воплощения мечты»

А Доннарумма хорош. Сейвы делает такие, что мама не горюй. Мне даже понравилась его игра в ситуации с пропущенным голом от Мораты. Расстояние было меньше чем при пенальти, позиция убойнейшая и он перед ударом все равно попытался угадать, тем самым сделав что-то. Некоторые так бы и стояли в раме бревном.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от выхода в финал Евро-2020. В полуфинале турнира команда победила в серии пенальти Испанию.
«Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается», – сказал Доннарумма.
- Доннарумма в серии пенальти отбил удар Альваро Мораты.
- В финале итальянцы сыграют с победителем пары Англия – Дания.