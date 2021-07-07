Доннарумма: «Италия в шаге от воплощения мечты»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от выхода в финал Евро-2020. В полуфинале турнира команда победила в серии пенальти Испанию.

«Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается», – сказал Доннарумма.