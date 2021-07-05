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    «Зенит» может открыть «бесковидные» сектора на домашних матчах

    «Зенит» рассматривает возможность организации секторов для болельщиков, подтвердивших отсутствие заражения коронавирусом.

    «Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020.

    Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе, по клубной программе чистоты мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах – условные «covidfree» сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает», – сообщила пресс-служба клуба.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13416

      Garrincha58 1 минуту назад

      пусть сам миллер и сидит на этих секторах мне если даже заплатят вообще не пойду на стадион смотреть на примитив в исполнении Семака и Дзюбы просто тошнит

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      Рейтинг: +5135

      Fusballer 1 час назад

      Неужели впускать на стадион не привившихся недочеловеков будут?

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      Рейтинг: +84

      ДзюбаДуба > Fusballer 19 минут назад

      А то! Разделят на сектора, отдельно ковидных, отдельно привитых. Второй ярус для переболевших. А так канешна по чесноку - думаю вообще не будут пускать, если конечно головы есть на плечах))

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