«Зенит» может открыть «бесковидные» сектора на домашних матчах

«Зенит» рассматривает возможность организации секторов для болельщиков, подтвердивших отсутствие заражения коронавирусом.

«Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020.

Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе, по клубной программе чистоты мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах – условные «covidfree» сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает», – сообщила пресс-служба клуба.