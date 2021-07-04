«Барселона» отдала Тринкау в аренду в «Вулверхэмптон»

Нападающий Тринкау продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне». «Барселона» отдала его в годичную аренду.

«Он очень интересный игрок. Атака – это место, где мы хотели бы больше конкуренции. Думаю, болельщикам понравится смотреть, как он играет, он хорошо работает с мячом и обладает хорошим креативом», – сказал технический директор «Вулверхэмптона» Скотт Селларс.

Сезон АПЛ стартует 13 августа.

21-летний Тринкау стоит 22 миллиона евро.

Игрок вызывается в сборную Португалии.