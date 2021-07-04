«Барселона» отдала Тринкау в аренду в «Вулверхэмптон»

Нападающий Тринкау продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне». «Барселона» отдала его в годичную аренду.
«Он очень интересный игрок. Атака – это место, где мы хотели бы больше конкуренции. Думаю, болельщикам понравится смотреть, как он играет, он хорошо работает с мячом и обладает хорошим креативом», – сказал технический директор «Вулверхэмптона» Скотт Селларс.
- Сезон АПЛ стартует 13 августа.
- 21-летний Тринкау стоит 22 миллиона евро.
- Игрок вызывается в сборную Португалии.
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Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»