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    «Барселона» отдала Тринкау в аренду в «Вулверхэмптон»

    Нападающий Тринкау продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне». «Барселона» отдала его в годичную аренду.

    «Он очень интересный игрок. Атака – это место, где мы хотели бы больше конкуренции. Думаю, болельщикам понравится смотреть, как он играет, он хорошо работает с мячом и обладает хорошим креативом», – сказал технический директор «Вулверхэмптона» Скотт Селларс.

    • Сезон АПЛ стартует 13 августа.
    • 21-летний Тринкау стоит 22 миллиона евро.
    • Игрок вызывается в сборную Португалии.

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    Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»

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