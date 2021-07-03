«Мы любим Дзюбу». Фанаты Дании посвятили Дзюбе песню

Болельщики сборной Дании, прибывшие на матч 1/4 финала Евро-2020 против Чехии, спели песню в честь игрока сборной России Артема Дзюбы. Датчане в группе разгромили россиян со счетом 4:1.

«Мы любим Дзюбу и Россию», – говорится в песне.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча Чехия – Дания.

Дзюба завтра, 4 июля, выходит из отпуска и присоединится к «Зениту».

Дания выигрывала Евро в 1992 году.

Болельщики из Дании спели песню в честь ДзюбыВ ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию pic.twitter.com/CyqVFb6oLH — Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021

Черчесов: «Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной»