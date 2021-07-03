«Мы любим Дзюбу». Фанаты Дании посвятили Дзюбе песню

Болельщики сборной Дании, прибывшие на матч 1/4 финала Евро-2020 против Чехии, спели песню в честь игрока сборной России Артема Дзюбы. Датчане в группе разгромили россиян со счетом 4:1.
«Мы любим Дзюбу и Россию», – говорится в песне.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча Чехия – Дания.
- Дзюба завтра, 4 июля, выходит из отпуска и присоединится к «Зениту».
- Дания выигрывала Евро в 1992 году.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»