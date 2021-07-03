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    «Мы любим Дзюбу». Фанаты Дании посвятили Дзюбе песню

    Болельщики сборной Дании, прибывшие на матч 1/4 финала Евро-2020 против Чехии, спели песню в честь игрока сборной России Артема Дзюбы. Датчане в группе разгромили россиян со счетом 4:1.

    «Мы любим Дзюбу и Россию», – говорится в песне.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча Чехия – Дания.
    • Дзюба завтра, 4 июля, выходит из отпуска и присоединится к «Зениту».
    • Дания выигрывала Евро в 1992 году.

    Черчесов: «Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2362

      Иван Петров 1986 9 секунд назад

      Просто вы его плохо знаете.

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      Рейтинг: +823

      партизан84 5 минут назад

      правильно петь: дзюба и стасик

      0
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      Рейтинг: +546

      R_a_i_n 38 минут назад

      Думаю когда в Дании будет очередной гей-парад, Дзюба будет с флагом идти в первых рядах с капитанской повязкой радужных цветов. Это его тема.

      1
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      Рейтинг: +680

      tarasofka > R_a_i_n 10 минут назад

      пока все помнят только выездной гей-парад спартака в лондоне. ну, знаешь, радужные флаги с ромбом. там ещё что-то о крепкой дружбе с торпедо говорилось)))
      а также зарема в своём интервью сказала, что в спартаке был открытый гомосексуалист дезеув. ну, ты видел, наверное, и передёрнул на икону дезеува, которая над твоей кроватью. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +546

      R_a_i_n > tarasofka 4 минуты назад

      А ты будешь выступать тут, отправим тебя вместе с Шлюбой в первые ряды.

      1
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      Рейтинг: +318

      вальтер79 1 час назад

      четко северяне затролили дзю ну нечего он им еще покажет в следующих играх свое мастерство если лысый не отцепит от команды)))))))

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      Рейтинг: +48811

      portero > вальтер79 38 минут назад

      Ролик что ли выпустит очередной???

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      Рейтинг: +404

      стоп кран > вальтер79 26 минут назад

      Да по и лысого могут отцепить.Волна негодования не спадает.

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