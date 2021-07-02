Черчесов: «Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции назвал футболистов, которые в скором времени могут завершить карьеру в национальной команде.

«С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой – продолжит ли он карьеру в сборной.

У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», – сказал Черчесов.