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    Черчесов: «Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции назвал футболистов, которые в скором времени могут завершить карьеру в национальной команде.

    «С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой – продолжит ли он карьеру в сборной.

    У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», – сказал Черчесов.

    • Дзюбе в августе исполнится 33 года.
    • Жирков в августе отметит свое 38-летие.
    • Кудряшов в апреле отпраздновал 34-й день рождения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4795

      maygli 11 минут назад

      Всё ещё хуже, чем я думал.

      0
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      Рейтинг: +8771

      NewLife 12 минут назад

      Ты нужен только Дюкову, всем остальным ты противен и смешон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6482

      Cleaner 30 минут назад

      Черчесов, а с ТРЕНЕРОМ тебе ВСЁ понятно???

      1
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      Рейтинг: +3866

      rash1959 50 минут назад

      Усатый реально дурак, или просто придуривается?

      1
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      Рейтинг: +8771

      NewLife > rash1959 12 минут назад

      Реально !

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      Рейтинг: +23813

      silver29 1 час назад

      Вот и вся его гнилостность, решил сдать подельников-пенсионеров и отмыться.

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