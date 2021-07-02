Слуцкий: «Самый слабый игрок в «Рубине»? Широчайший список. По чувству юмора – Макаров»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о самом слабом игроке команды. Дважды прозвучала фамилия Дениса Макарова.

– Кто самый слабый футболист в «Рубине»?

– Широчайший список будет. По чувству юмора самый слабый Денис Макаров. По дисциплине больше всех штрафов заплатил или Джордже Деспотович, или тот же Макаров.

Макарова вызывали в сборную России.

«Рубин» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Спартака».

В новом сезоне «Рубин» выступит в Лиге конференций.

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