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  • Слуцкий: «Самый слабый игрок в «Рубине»? Широчайший список. По чувству юмора – Макаров»

Слуцкий: «Самый слабый игрок в «Рубине»? Широчайший список. По чувству юмора – Макаров»

2 июля 2021, 23:44
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о самом слабом игроке команды. Дважды прозвучала фамилия Дениса Макарова.

– Кто самый слабый футболист в «Рубине»?

– Широчайший список будет. По чувству юмора самый слабый Денис Макаров. По дисциплине больше всех штрафов заплатил или Джордже Деспотович, или тот же Макаров.

  • Макарова вызывали в сборную России.
  • «Рубин» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Спартака».
  • В новом сезоне «Рубин» выступит в Лиге конференций.

Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Рубин Макаров Денис Слуцкий Леонид
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