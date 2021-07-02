Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Слуцкий: «Самый слабый игрок в «Рубине»? Широчайший список. По чувству юмора – Макаров»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о самом слабом игроке команды. Дважды прозвучала фамилия Дениса Макарова.

    – Кто самый слабый футболист в «Рубине»?

    – Широчайший список будет. По чувству юмора самый слабый Денис Макаров. По дисциплине больше всех штрафов заплатил или Джордже Деспотович, или тот же Макаров.

    • Макарова вызывали в сборную России.
    • «Рубин» стартует в РПЛ 24 июля матчем против «Спартака».
    • В новом сезоне «Рубин» выступит в Лиге конференций.

    Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2021 23:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      kliker 19 минут назад

      "У меня такой характер,
      Ты со мною не шути".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru