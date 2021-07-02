Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о потенциале новичка своей команды Сеада Хакшабановича.

«Это очень сильный игрок. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона.

Понятно, когда мы говорим об относительно молодом игроке, он 1999 года рождения, все может быть, но по качествам, он игрок очень высокого уровня.

Он может играть в классической позиции десятки, а также вингера, больше в левой зоне», – сказал Слуцкий.