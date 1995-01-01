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    Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о потенциале новичка своей команды Сеада Хакшабановича.

    «Это очень сильный игрок. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона.

    Понятно, когда мы говорим об относительно молодом игроке, он 1999 года рождения, все может быть, но по качествам, он игрок очень высокого уровня.

    Он может играть в классической позиции десятки, а также вингера, больше в левой зоне», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» купил черногорца у «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • Футболист заключил с казанским клубом пятилетний контракт.
    • Хакшабанович выбрал себе 99-й игровой номер.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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