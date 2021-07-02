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  • Черчесов – об омоложении сборной: «Не бывает так, чтобы на кнопку нажать и все как на компьютере перевернулось»

Черчесов – об омоложении сборной: «Не бывает так, чтобы на кнопку нажать и все как на компьютере перевернулось»

2 июля 2021, 13:21
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на претензии касательно отсутствия омоложения команды.

«Мы всегда говорили, что молодежная команда должна пробиться на чемпионат Европы, мы их не трогали. Когда начинаешь выдергивать, начинается дисбаланс.

Мы очень хотели, чтобы они попали на чемпионат Европы, проявили себя, набрались опыта. И они бы аккуратно, постепенно перешли к нам. Они задачу решили, и на последний сбор из этой команды мы вызвали того же Сафонова.

Нас ругают, что мы не заняли первое место в Лиге наций. Хотя уже там мы начали использовать футболистов, на которых мы рассчитываем. Второе – кто себя как проявил. Мухин стал играть три месяца назад. Если бы он три года назад играл, он бы раньше появился. Кстати, подчеркиваю – на каждой тренировке Мухин был одним из лучших, если не лучшим. Чтобы вы понимали, почему он у нас.

Чтобы вот так на кнопку нажимать, и как на компьютере всe перевернулось – так в футболе не бывает. Должен проходить естественный процесс. Если бы ритм не нарушился отборочный... Но он нарушился. И в этом цейтноте мы должны находить правильные решения, чтобы быть конкурентоспособными», – сказал Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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jengais
1625221509
Уровень знаний стаса-унитаза о компьютерах, нажал на кнопку, и все перевернулось.
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neveldomha
1625225276
Не знал, что у Кличко есть старший брат в России.
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Боцман59rus
1625227047
он в тетрис керачит?
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serppion
1625279724
Я извиняюсь, я извиняюсь, я извиняюсь. Два часа извинений от дебила.
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