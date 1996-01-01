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    L’Equipe: Мбаппе конфликтует с Гризманном. Килиан завидует статусу Антуана в сборной Франции

    У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе снова возник конфликт с партнером по сборной Франции.

    По информации журналиста Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Equipe, 22-летний форвард конфликтует с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном. Килиан завидует его влиятельности в сборной Франции.

    Футболисты конфликтовали на протяжении всего Евро-2020. Напряженность в их отношениях сохраняется еще с ЧМ-2018.

    На ухудшение их отношений повлиял эгоизм Мбаппе. Гризманн, в отличие от партнера по сборной, считается более командным игроком и имеет больший вес в коллективе.

    Напомним, Франция вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Мбаппе не забил решающий 11-метровый.

    • Ранее Мбаппе конфликтовал с нападающим Оливье Жиру. Причиной конфликта стал комментарий форварда «Челси» после товарищеского матча с Болгарией (3:0).
    • 34-летний нападающий пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.
    • Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Тони Хуанмарти

    Журналист Sport.es. Аудитория в твиттере - более 13,1 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +485

      Лфшт 35 минут назад

      Ну прямо мне сейчас Балотелли видится

      0
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      Рейтинг: +1013

      zarsm 37 минут назад

      Такими темпами Мбаппе окажется в ницце какой нибудь максимум

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66662

      insider_retro 1 час назад

      Звёзды, статус, амбиции... А на поле нЕкому было рояль таскать...

      6
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      ...
      Рейтинг: +63

      сутулая собака и лисы > insider_retro 1 час назад

      Франция во много зависит не от звёздного Мбаппе, Гризмана и Бензема, а от Конте.
      на ЧЕ Конте не отыграл на своём хорошем уровне и Франция сразу перестала быть безоговорочным грандом.

      1
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      Рейтинг: +3189

      Snek 1 час назад

      ЧСВ обезьяна скоро катится на дно?

      1
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      Рейтинг: +7854

      житель СПб 1 час назад

      Черненькие, они такие... Эгоистичные. Хотя, конечно, не все.

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      Рейтинг: +23

      Ellesar North 1 час назад

      ниге ре нок, с лицом черепашки, зазнался

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