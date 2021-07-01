L’Equipe: Мбаппе конфликтует с Гризманном. Килиан завидует статусу Антуана в сборной Франции

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе снова возник конфликт с партнером по сборной Франции.
По информации журналиста Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Equipe, 22-летний форвард конфликтует с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном. Килиан завидует его влиятельности в сборной Франции.
Футболисты конфликтовали на протяжении всего Евро-2020. Напряженность в их отношениях сохраняется еще с ЧМ-2018.
На ухудшение их отношений повлиял эгоизм Мбаппе. Гризманн, в отличие от партнера по сборной, считается более командным игроком и имеет больший вес в коллективе.
Напомним, Франция вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Мбаппе не забил решающий 11-метровый.
- Ранее Мбаппе конфликтовал с нападающим Оливье Жиру. Причиной конфликта стал комментарий форварда «Челси» после товарищеского матча с Болгарией (3:0).
- 34-летний нападающий пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.
- Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси».
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