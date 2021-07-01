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  • L’Equipe: Мбаппе конфликтует с Гризманном. Килиан завидует статусу Антуана в сборной Франции

L’Equipe: Мбаппе конфликтует с Гризманном. Килиан завидует статусу Антуана в сборной Франции

1 июля 2021, 18:34
13

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе снова возник конфликт с партнером по сборной Франции.

По информации журналиста Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Equipe, 22-летний форвард конфликтует с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном. Килиан завидует его влиятельности в сборной Франции.

Футболисты конфликтовали на протяжении всего Евро-2020. Напряженность в их отношениях сохраняется еще с ЧМ-2018.

На ухудшение их отношений повлиял эгоизм Мбаппе. Гризманн, в отличие от партнера по сборной, считается более командным игроком и имеет больший вес в коллективе.

Напомним, Франция вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Мбаппе не забил решающий 11-метровый.

  • Ранее Мбаппе конфликтовал с нападающим Оливье Жиру. Причиной конфликта стал комментарий форварда «Челси» после товарищеского матча с Болгарией (3:0).
  • 34-летний нападающий пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.
  • Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси».

Источник: твиттер Тони Хуанмарти

Журналист Sport.es. Аудитория в твиттере - более 13,1 тысячи подписчиков.

Чемпионат Европы Франция Гризманн Антуан Мбаппе Килиан
Комментарии (13)
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Ellesar North
1625154626
ниге ре нок, с лицом черепашки, зазнался
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житель СПб
1625154778
Черненькие, они такие... Эгоистичные. Хотя, конечно, не все.
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Snek
1625155085
ЧСВ обезьяна скоро катится на дно?
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insider_retro
1625155703
Звёзды, статус, амбиции... А на поле нЕкому было рояль таскать...
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zarsm
1625159341
Такими темпами Мбаппе окажется в ницце какой нибудь максимум
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Лфшт
1625159417
Ну прямо мне сейчас Балотелли видится
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Бриг
1625165008
Я не расист, но... Дискомфорт какой-то ... ощущается.
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kvm
1625231109
всем встать перед ниггером на колени!
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portero
1625237174
Похоже Мопед повторит судьбу Неймара, наверное не прошли через испытания денюжкой, стало казаться им что вокруг них должны все крутиться.... Ждем новых звёздочек, эти похоже не смогут ярко засверкать...
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