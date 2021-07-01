L’Equipe: Мбаппе конфликтует с Гризманном. Килиан завидует статусу Антуана в сборной Франции

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе снова возник конфликт с партнером по сборной Франции.

По информации журналиста Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Equipe, 22-летний форвард конфликтует с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном. Килиан завидует его влиятельности в сборной Франции.

Футболисты конфликтовали на протяжении всего Евро-2020. Напряженность в их отношениях сохраняется еще с ЧМ-2018.

На ухудшение их отношений повлиял эгоизм Мбаппе. Гризманн, в отличие от партнера по сборной, считается более командным игроком и имеет больший вес в коллективе.

Напомним, Франция вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Мбаппе не забил решающий 11-метровый.