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  • RMC Sport: Мбаппе обиделся на Жиру из-за его слов после игры с Болгарией. Он игнорирует партнера по сборной

RMC Sport: Мбаппе обиделся на Жиру из-за его слов после игры с Болгарией. Он игнорирует партнера по сборной

11 июня 2021, 09:56
7

В сборной Франции произошел конфликт между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Челси» Оливье Жиру.

По информации RMC Sport, причиной конфликта стал комментарий Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0). 34-летний форвард пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.

Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси». Весь следующий день форвард «ПСЖ» ходил с недовольным видом и был замкнут.

Жиру решил поговорить с Мбаппе, чтобы прояснить ситуацию. 34-летний форвард объяснил, что его слова не относились нападающему «ПСЖ», и он неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов журналиста.

Однако, Мбаппе продолжил игнорировать партнера по сборной и демонстрировал недовольство перед всей командой. На 22-летнего форварда не повлиял и тот факт, что Жиру часто отдавал ему передачи во время тренировки и обнял его после завершения занятия.

Помирить футболистов не удалось и главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму.

  • Французы 15 июня стартуют на Евро матчем с Германией.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Источник: RMC Sport
Чемпионат Европы Франция Жиру Оливье Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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Snek
1623396547
ЧСВ уголёк засрёт лягуштникам всё на Евро?:)))
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zra78
1623397360
А что ты ждал от н е г р а,они сейчас обнаглели в корень...
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serppion
1623400020
Какая заумная статья! Так и хочется спросить у афтора, чем отличается нападающий от форварда?
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AZ
1623400123
Как ЧМ или ЧЕ, французы постоянно конфликтуют... Отсюда и результат... Конфликтов не было, только в 2016 и 2018 году... Поэтому и были в финалах... А щас опять у них борода начнется наверное...
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portero
1623401752
Мопед уж точно не тащил на себя, вроде спокойно передачи отдаёт не жадина....
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spam2009
1623412168
Бразильская девочка из ПСЖ плохо влияет на маленького мальчика. Обижаться стал. Того и гляди будет не Килиан а Килиана
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Untitled-1
1623413150
Скандалы, интриги, расследования - Бомбардир
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