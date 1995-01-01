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    RMC Sport: Мбаппе обиделся на Жиру из-за его слов после игры с Болгарией. Он игнорирует партнера по сборной

    В сборной Франции произошел конфликт между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Челси» Оливье Жиру.

    По информации RMC Sport, причиной конфликта стал комментарий Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0). 34-летний форвард пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.

    Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси». Весь следующий день форвард «ПСЖ» ходил с недовольным видом и был замкнут.

    Жиру решил поговорить с Мбаппе, чтобы прояснить ситуацию. 34-летний форвард объяснил, что его слова не относились нападающему «ПСЖ», и он неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов журналиста.

    Однако, Мбаппе продолжил игнорировать партнера по сборной и демонстрировал недовольство перед всей командой. На 22-летнего форварда не повлиял и тот факт, что Жиру часто отдавал ему передачи во время тренировки и обнял его после завершения занятия.

    Помирить футболистов не удалось и главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму.

    • Французы 15 июня стартуют на Евро матчем с Германией.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2785

      AZ 14 минут назад

      Как ЧМ или ЧЕ, французы постоянно конфликтуют... Отсюда и результат... Конфликтов не было, только в 2016 и 2018 году... Поэтому и были в финалах... А щас опять у них борода начнется наверное...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3365

      serppion 15 минут назад

      Какая заумная статья! Так и хочется спросить у афтора, чем отличается нападающий от форварда?

      1
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      Рейтинг: +5823

      Cleaner 16 минут назад

      Мбаппе зазвездился. Конец карьере и ноль шансов выиграть этот ЧЕ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +30269

      zra78 1 час назад

      А что ты ждал от н е г р а,они сейчас обнаглели в корень...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3108

      Snek 1 час назад

      ЧСВ уголёк засрёт лягуштникам всё на Евро?:)))

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