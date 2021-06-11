RMC Sport: Мбаппе обиделся на Жиру из-за его слов после игры с Болгарией. Он игнорирует партнера по сборной

В сборной Франции произошел конфликт между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Челси» Оливье Жиру.

По информации RMC Sport, причиной конфликта стал комментарий Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0). 34-летний форвард пожаловался на то, что партнеры по сборной не всегда отдают ему пас. По его мнению, если бы это происходило чаще, команда действовала бы эффективнее.

Мбаппе принял слова Жиру на свой счет и обиделся на нападающего «Челси». Весь следующий день форвард «ПСЖ» ходил с недовольным видом и был замкнут.

Жиру решил поговорить с Мбаппе, чтобы прояснить ситуацию. 34-летний форвард объяснил, что его слова не относились нападающему «ПСЖ», и он неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов журналиста.

Однако, Мбаппе продолжил игнорировать партнера по сборной и демонстрировал недовольство перед всей командой. На 22-летнего форварда не повлиял и тот факт, что Жиру часто отдавал ему передачи во время тренировки и обнял его после завершения занятия.

Помирить футболистов не удалось и главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму.