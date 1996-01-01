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    Англичанин Оливер рассудит Испанию и Швейцарию на Евро, словенец Винчич назначен на матч Италия – Бельгия

    УЕФА выбрал арбитров, которые будут работать на матчах 1/4 финала Евро-2020, запланированных на пятницу, 2 июля.

    Майкл Оливер обслужит игру между сборными Испании и Швейцарии. Помогать англичанину будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Резервный – Овидиу Хэцеган.

    Славко Винчич будет главным судьей встречи ИталияБельгия. Ассистентами словенца будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Фернандо Андрес Рапаллини.

    • Испания и Швейцария сыграют в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 мск.
    • Италия и Бельгия встретятся в Мюнхене, начало – в 22:00 мск.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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