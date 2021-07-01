Англичанин Оливер рассудит Испанию и Швейцарию на Евро, словенец Винчич назначен на матч Италия – Бельгия

УЕФА выбрал арбитров, которые будут работать на матчах 1/4 финала Евро-2020, запланированных на пятницу, 2 июля.

Майкл Оливер обслужит игру между сборными Испании и Швейцарии. Помогать англичанину будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Резервный – Овидиу Хэцеган.

Славко Винчич будет главным судьей встречи Италия – Бельгия. Ассистентами словенца будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Фернандо Андрес Рапаллини.