Вейналдум – болельщикам сборной Нидерландов: «Извиняюсь, что мы вылетели с Евро таким образом»

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум извинился перед болельщиками за вылет с Евро-2020 после поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала турнира.
«Извиняюсь перед всеми болельщиками за то, что мы не достигли своей цели и вылетели из турнира таким образом.
Будет непросто вернуться туда, где мы хотим быть. Мы должны очень быстро осознать это и направить всю энергию на подготовку к чемпионату мира», – написал Вейналдум в твиттере.
- Выступление сборной Нидерландов на Евро-2020 было признано неудовлетворительным.
- В связи с этим сегодня был уволен главный тренер команды Франк де Бур.
Источник: твиттер Джорджиньо Вейналдума