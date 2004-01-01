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    Вейналдум – болельщикам сборной Нидерландов: «Извиняюсь, что мы вылетели с Евро таким образом»

    Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум извинился перед болельщиками за вылет с Евро-2020 после поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала турнира.

    «Извиняюсь перед всеми болельщиками за то, что мы не достигли своей цели и вылетели из турнира таким образом.

    Будет непросто вернуться туда, где мы хотим быть. Мы должны очень быстро осознать это и направить всю энергию на подготовку к чемпионату мира», – написал Вейналдум в твиттере.

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    Источник: твиттер Джорджиньо Вейналдума

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