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    Семак: «Пригласили на сборы «Зенита» молодых талантливых футболистов. Для них это шанс»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых футболистах, вызванных на сборы клуба из Санкт-Петербурга.

    «Пригласили молодых талантливых футболистов, чтобы посмотреть на них в этих условиях и увеличить количество игроков, которые есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя.

    Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличия игроков на этих позициях у нас.

    Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые», – сказал Семак.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7560

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Семак это хорошо , что молодых и талантливых-Только ты , за какие заслуги ставишь Никчемного Оздоева ?! Ладно Дзюбу ставишь из за того , что не хочется работать над тактикой и т.д. ...просто навесы и всё !

      0
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      Рейтинг: +1618

      Spirit_78 43 минуты назад

      Должен же кто-то наконец "выстрелить". Академия в нынешнем виде функционирует с 2009 года, как раз сейчас и в ближайшие годы можно будет оценить её эффективность.

      0
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      Рейтинг: +7818

      житель СПб 1 час назад

      Будем очень надеяться на "свежую кровь".

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