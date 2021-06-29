Семак: «Пригласили на сборы «Зенита» молодых талантливых футболистов. Для них это шанс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых футболистах, вызванных на сборы клуба из Санкт-Петербурга.

«Пригласили молодых талантливых футболистов, чтобы посмотреть на них в этих условиях и увеличить количество игроков, которые есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя.

Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличия игроков на этих позициях у нас.

Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые», – сказал Семак.