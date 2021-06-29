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  • Семак: «Пригласили на сборы «Зенита» молодых талантливых футболистов. Для них это шанс»

Семак: «Пригласили на сборы «Зенита» молодых талантливых футболистов. Для них это шанс»

29 июня 2021, 11:59
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых футболистах, вызванных на сборы клуба из Санкт-Петербурга.

«Пригласили молодых талантливых футболистов, чтобы посмотреть на них в этих условиях и увеличить количество игроков, которые есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя.

Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличия игроков на этих позициях у нас.

Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые», – сказал Семак.

  • На второй сбор «Зенита» в Австрии отправились 19 футболистов.
  • Игроки, выступавшие за сборные, прилетят на сбор позднее.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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житель СПб
1624959431
Будем очень надеяться на "свежую кровь".
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Spirit_78
1624961599
Должен же кто-то наконец "выстрелить". Академия в нынешнем виде функционирует с 2009 года, как раз сейчас и в ближайшие годы можно будет оценить её эффективность.
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САДЫЧОК
1624962618
Семак это хорошо , что молодых и талантливых-Только ты , за какие заслуги ставишь Никчемного Оздоева ?! Ладно Дзюбу ставишь из за того , что не хочется работать над тактикой и т.д. ...просто навесы и всё !
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Garrincha58
1624968073
Зачем их привлекают, если тут же всех распродают Прохин Хотулёв Чибисов Сазонов Крапухин Шамкин всех уже нет в команде зато Жирков или Оздоев Сутормин или Ерохин будут сидеть до потери сознания. Семак ты вообще тренер или балабол?????
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portero
1624969980
что-то маловато пригласили.....
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neveldomha
1624973777
Показательные выступления для Сочи.
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