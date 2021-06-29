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  • Евро-2020. Чемпион мира Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии

Евро-2020. Чемпион мира Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии

29 июня 2021, 00:45
84

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции уступила Швейцарии в серии пенальти со счетом 4:5.

Основное время встречи завершилось ничьей 3:3. По дублю оформили Карим Бензема и Харис Сеферович, еще по голу забили Поль Погба и Марио Гавранович. На 55-й минуте пенальти не реализовал швейцарец Рикардо Родригес.

В серии 11-метровых свою попытку не реализовал только Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с Испанией. Матч состоится 2 июня в 19:00 мск.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Франция – Швейцария – 3:3 (0:1), по пенальти – 4:5 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сеферович, 15; 1:1 – Бензема, 57; 2:1 – Бензема, 59; 3:1 – Погба, 75; 3:2 – Сеферович, 81; 3:3 – Гавранович, 90.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 88), Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер (Мбабу, 73), Аканжи, Цубер (Фасснахт, 79), Родригес (Мехмеди, 87), Фройлер, Джака, Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73), Сеферович (Шер, 97).

Предупреждения: Варан, 30; Коман, 88; Павар, 91 – Эльведи, 33; Родригес, 61; Джака, 76; Аканжи, 108.

Календарь Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Франция Швейцария
Комментарии (84)
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JI e x a
1624916926
Мбаппе за один матч потерял половину своей стоимости =)
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ivany4
1624917274
Этот матч лишний раз показал - не все решает стоимость игроков. Коллектив побил миллионеров.)))
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Spirit_78
1624917368
Лучший день пока что на Евро!!!
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Zubo
1624917660
Стыдно за Францию, игроки по сотне миллионов , и жадный тренер , получает бешенные деньги , просто гребёт лопатой, а мог бы отказаться от зарплаты в пользу французких бабушек, а только сказал что не собирается уходить этот Дешам или как его, и деревянный МБаппе , истукан фуфло переоценённое , а Дзюба забил бы 100% !!!
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knikos
1624917901
Вот так , порядок , дисциплина , тренерские решения и потрясающая физика ломают ленивый самоуверенный класс . Охренеть , сегодня какой потрясающий футбольный вечер получился . я в блаженстве от такого футбола , я об обеих играх . Чехия понравилась , теперь и Швейцария . Обе - Команды с большой буквы ! Поздравляю всех болел всех команд с сегодняшним волшебством под названием - ФУТБОЛ !
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Ловкий Бубен
1624919497
Это нам урок как сборная без имён может играть в футбол со звёздами и побеждать , вот этого я ждал от сборной России , воли , самоотверженности .... победили чемпионов мира и ничего их не сломило : ни незабитый пенальти, ни два пропущенных один за другим гола, швейцарцы вызывают истинное уважение
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Plyash
1624919631
Ну как не любить футбол,благодаря таким СПОРТСМЕНАМ,как футболисты Швейцарии. Спасибо,мужики.Я преклоняюсь перед всей командой за такую игру,за любовь к своим болельщикам и предкам.
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Oldtrafford83
1624942317
"звёзды" нашего футбола, я надеюсь вы вчера смотрели 2 этих матча и увидели как играют в футбол,заметьте что Хорваты и Швейцарцы зарабатывают в разы меньше!!!!
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zigbert
1624944126
Интересный матч с закрученным сюжетом. Нельзя сказать что французы играли плохо, просто был не их день. Швейцарцы показали характер и доказали что не только своими часами славится Швейцария но и футболистами. И скамейка у них длинная. Тот же Гавранович с выходом на поле начал рвать оборону французов.
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JTherry
1624947439
какой незабываемый вечер подарил нам ЧЕ-20, две крутейшие игры с 14 голами... футбол порой бывает жесток и несправедлив, но за это мы его и любим...! пробей Мбаппе чуть в сторону и сильнее... зато мы узнали, что есть классная команда у Швейцарии, не сломившаяся после незабитого пенальти и пропущенных голов от Бензема и Погба... и сколько силы воли и характера в этих бойцах - Джака, Аканджи, Цубер, Сеферович, молодцы!!! достойная игра и заслуженная победа!!!
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