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    Евро-2020. Чемпион мира Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии

    В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции уступила Швейцарии в серии пенальти со счетом 4:5.

    Основное время встречи завершилось ничьей 3:3. По дублю оформили Карим Бензема и Харис Сеферович, еще по голу забили Поль Погба и Марио Гавранович. На 55-й минуте пенальти не реализовал швейцарец Рикардо Родригес.

    В серии 11-метровых свою попытку не реализовал только Килиан Мбаппе.

    В четвертьфинале швейцарцы сыграют с Испанией. Матч состоится 2 июня в 19:00 мск.

    Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

    Франция – Швейцария – 3:3 (0:1), по пенальти – 4:5 Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сеферович, 15; 1:1 – Бензема, 57; 2:1 – Бензема, 59; 3:1 – Погба, 75; 3:2 – Сеферович, 81; 3:3 – Гавранович, 90.

    Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 88), Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

    Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер (Мбабу, 73), Аканжи, Цубер (Фасснахт, 79), Родригес (Мехмеди, 87), Фройлер, Джака, Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73), Сеферович (Шер, 97).

    Предупреждения: Варан, 30; Коман, 88; Павар, 91 – Эльведи, 33; Родригес, 61; Джака, 76; Аканжи, 108.

    Календарь Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:45
    Комментарии42
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      Рейтинг: +8037

      knikos 2 минуты назад

      Вот так , порядок , дисциплина , тренерские решения и потрясающая физика ломают ленивый самоуверенный класс . Охренеть , сегодня какой потрясающий футбольный вечер получился . я в блаженстве от такого футбола , я об обеих играх . Чехия понравилась , теперь и Швейцария . Обе - Команды с большой буквы ! Поздравляю всех болел всех команд с сегодняшним волшебством под названием - ФУТБОЛ !

      2
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      Рейтинг: +4150

      Из Твери Леха 2 минуты назад

      Матч интересен тем, что по сути встречались две сборные мира. С одной стороны французы вперемешку с представителями народов стран западной и северной Африки, с другой швейцарцы и этнические албанцы, боснийцы и еще куча национальностей. Вот такой вот интересный ЕВРО с мировым уклоном))

      1
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      Рейтинг: +4534

      solodealer 3 минуты назад

      ...даже если все оставшиеся матчи будут сродни, скажем так, Россия - Турция...
      то уже можно утвердлать, что Евро 2020 прошёл хорошо!)))

      1
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      Рейтинг: +4534

      solodealer 6 минут назад

      Швейцарию - в чемпионы!

      1
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      Рейтинг: +4007

      Zubo 6 минут назад

      Стыдно за Францию, игроки по сотне миллионов , и жадный тренер , получает бешенные деньги , просто гребёт лопатой, а мог бы отказаться от зарплаты в пользу французких бабушек, а только сказал что не собирается уходить этот Дешам или как его, и деревянный МБаппе , истукан фуфло переоценённое , а Дзюба забил бы 100% !!!

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      Рейтинг: +4150

      Из Твери Леха > Zubo 6 минут назад

      По центру надо было бить, по заветам ЗМС.

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      Рейтинг: +4007

      Zubo > Из Твери Леха 6 минут назад

      точно !

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      Рейтинг: +4150

      Из Твери Леха 8 минут назад

      Блин, просто нет слов. Это настоящий триллер! За 1 день минус два финалиста ЧМ. Браво Швейцарии, они сегодня герои. Конечно, хотелось увидеть Испания-Франция и после 3-1 уже мысленно представлял этот матч) Хотя могли и Швейцария сделать 0-2, потом поставить автобус, но Льорис сделал чудо, причем не просто пенальти отбил, а задал мощный заряд мотивации отыгрываться и рвать дальше. Даже не упрекнешь Францию, все их голы - шедевры, но это футбол и пенальти - лотерея.

      2
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      Рейтинг: +8679

      NewLife 8 минут назад

      Хладнокровие швейцарцев восхищает. И, конечно, Петкович - гигант.

      1
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      Рейтинг: +1601

      Spirit_78 11 минут назад

      Лучший день пока что на Евро!!!

      6
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      Рейтинг: +4534

      solodealer > Spirit_78 5 минут назад

      Точно)+

      2
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      Рейтинг: +7544

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Легендарный , потрясающий матч !

      5
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      Рейтинг: +15510

      derrik2000 > САДЫЧОК 6 минут назад

      "ЛЕГЕНДАРНЫМИ" могут быть только финалы ЧМ и ЧЕ с такой интригой.
      Этот же матч просто - ПОТРЯСАЮЩИЙ! )

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      Рейтинг: +1224

      Psih86 11 минут назад

      Только я видел что Мбаппе не забьёт?... Слишком молодой чтобы бить в такой ответственный момент. Швейцария посмотрев на Хорватов подумали, умрём, но не проиграем :) Игры конечно сегодня просто огонь!

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      Рейтинг: +8037

      knikos > Psih86 9 минут назад

      Я бы на месте Дешампа просто запретил бы ему бить . Матч-то не удался Мбаппе .

      2
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      Рейтинг: +4150

      Из Твери Леха > Psih86 5 минут назад

      А в чем упрек Мбаппе? Он запорол удар что ли, не попав в створ? Тут скорее Зоммер красавчик, угадал и отбил.

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