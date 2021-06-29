Евро-2020. Чемпион мира Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции уступила Швейцарии в серии пенальти со счетом 4:5.

Основное время встречи завершилось ничьей 3:3. По дублю оформили Карим Бензема и Харис Сеферович, еще по голу забили Поль Погба и Марио Гавранович. На 55-й минуте пенальти не реализовал швейцарец Рикардо Родригес.

В серии 11-метровых свою попытку не реализовал только Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с Испанией. Матч состоится 2 июня в 19:00 мск.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Франция – Швейцария – 3:3 (0:1), по пенальти – 4:5 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сеферович, 15; 1:1 – Бензема, 57; 2:1 – Бензема, 59; 3:1 – Погба, 75; 3:2 – Сеферович, 81; 3:3 – Гавранович, 90.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Погба, Канте, Гризманн (Сиссоко, 88), Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер (Мбабу, 73), Аканжи, Цубер (Фасснахт, 79), Родригес (Мехмеди, 87), Фройлер, Джака, Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73), Сеферович (Шер, 97).

Предупреждения: Варан, 30; Коман, 88; Павар, 91 – Эльведи, 33; Родригес, 61; Джака, 76; Аканжи, 108.

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