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«Спартак» дал Промесу неделю отдыха после Евро-2020

28 июня 2021, 11:44
24

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопрос о сроках возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.

«Все футболисты, выступавшие на Евро, получают неделю отдыха. Это касалось как игроков российской команды, так и Промеса. Точной даты, когда он прибудет в расположение команды, нет», – сказал Фетисов.

  • Сборная Нидерландов вылетела с Евро в воскресенье, проиграв Чехии (0:2).
  • Промес поучаствовал в двух матчах турнира. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Спартак Нидерланды Промес Квинси Фетисов Антон
Комментарии (24)
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кто там
1624870102
Промес поучаствовал в двух матчах турнира. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме. Ну да, устал парень)
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AZ
1624873387
Бесполезный игрок в сборной
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ilichkadr
1624873673
Неделька для Антохи маловато будет. Возраст надо уважать.
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oyabun
1624874995
Да пусть все отдыхают. Лето же! Пальмы, море, песок. Качество игры навряд ли сильно изменится. Так какая разница, отдохнул лишнюю недельку или нет?
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jek718875
1624878814
Вот это да! Полировал скамейку а теперь ещё и отдыхать,устал бедолага, это он удачно работёнку нашёл, так можно дотянуть и до 50, вот это игрочишка,покруче капитана
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derrik2000
1624891010
Устал, болезный, сидючи на скамейке запасных... ))) А молоко ему за вредность не выписали??? Я правильно понял, что всем сборникам, в т. ч. и Промесу, дали неделю отдыха, но "Точной даты, когда он прибудет в расположение команды, нет" ??? DD А-а-а-а! ПонЯл! В Голландии календарь другой: в неделе 20 дней! )))))
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Axe111
1624891737
Клоунада))))) отдых за отдых лол
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alefreddy
1624902569
устал и очень устал смотреть футбол надо отпуск предоставить
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Дедуктор
1624966834
Промес не то что отпуск, премиальные заработал. Очень достойно отыграл за чехов. Не столь эффективно, конечно, как свино-Зобнин за датчан, но - тем не менее.
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