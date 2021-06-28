«Спартак» дал Промесу неделю отдыха после Евро-2020

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопрос о сроках возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.
«Все футболисты, выступавшие на Евро, получают неделю отдыха. Это касалось как игроков российской команды, так и Промеса. Точной даты, когда он прибудет в расположение команды, нет», – сказал Фетисов.
- Сборная Нидерландов вылетела с Евро в воскресенье, проиграв Чехии (0:2).
- Промес поучаствовал в двух матчах турнира. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме.
Источник: «Р-Спорт»