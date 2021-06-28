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    «Спартак» дал Промесу неделю отдыха после Евро-2020

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопрос о сроках возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.

    «Все футболисты, выступавшие на Евро, получают неделю отдыха. Это касалось как игроков российской команды, так и Промеса. Точной даты, когда он прибудет в расположение команды, нет», – сказал Фетисов.

    • Сборная Нидерландов вылетела с Евро в воскресенье, проиграв Чехии (0:2).
    • Промес поучаствовал в двух матчах турнира. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +21

      jek718875 10 минут назад

      Вот это да! Полировал скамейку а теперь ещё и отдыхать,устал бедолага, это он удачно работёнку нашёл, так можно дотянуть и до 50, вот это игрочишка,покруче капитана

      0
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      Рейтинг: +6324

      Cleaner 50 минут назад

      Промес перетрудился на ЧЕ??? Не видать Спартаку чемпионства еще лет двадцать!

      1
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      Рейтинг: +28256

      oyabun 1 час назад

      Да пусть все отдыхают. Лето же! Пальмы, море, песок. Качество игры навряд ли сильно изменится. Так какая разница, отдохнул лишнюю недельку или нет?

      0
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      Рейтинг: +10903

      ilichkadr 1 час назад

      Неделька для Антохи маловато будет. Возраст надо уважать.

      0
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      Рейтинг: +2832

      AZ 1 час назад

      Бесполезный игрок в сборной

      0
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      Рейтинг: +4522

      solodealer 1 час назад

      Всех понимаю - Промес играл не много и, очевидно, "перетрудился" вряд ли)))
      С другой стороны... назовите кого-нибудь из наших,кто в процессе и по результатам АЖ трёх - печально известных - игр турнира, надорвался умственно или физически))) Не говорю отавмированном Жирове - в его возрасте и по улице-то ходить пора с осторожностью...

      1
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      Рейтинг: +9463

      Литейный4 2 часа назад

      Устал от безделья, сидя на лавке. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +27071

      VVM1964 > Литейный4 1 час назад

      Когда только ты устанешь всякую куйню писать ? (((

      1
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      Рейтинг: +6324

      Cleaner > Литейный4 49 минут назад

      Почти Кокорин...

      2
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      Рейтинг: +1402

      кто там 2 часа назад

      Промес поучаствовал в двух матчах турнира. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме.

      Ну да, устал парень)

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