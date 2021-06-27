Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Смолов создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с Бельгией и Данией»

Талалаев: «Смолов создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с Бельгией и Данией»

27 июня 2021, 17:51
13

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов должен был получить вызов на Евро-2020.

– Смолов, который когда-то играл у вас в юношеской сборной, мог бы разнообразить линию атаки?

– На мой взгляд, мог бы. Это нападающий, который может забить гол из ничего. Юрий Палыч Семин так выразился про Миранчука, то же самое скажу про Смолова. Федор весной показал, что он создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания. А с Финляндией мы могли сыграть на тех наработках, которые у нас были.

  • В прошедшем сезоне РПЛ Смолов забил 7 голов в 21 матче.
  • Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор Талалаев Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1624806265
Идиотизм непобедим!
Ответить
Arturashvilli
1624807148
Боюсь он как обычно,растворился бы на поле, у этой сборной России не было ничего близко напоминающего скоростного и комбинационного футбола
Ответить
житель СПб
1624809186
Чего это Талалаев выполз из норы?! И несет глупости. в том числе про Смолова.
Ответить
PAREVG.
1624810729
Смолов или не Смолов, но он прав, нашей сборной НУЖЕН невысокий, юркий нападающий, такой как Сычев, Аршавин, Смолов. А есть только столбы, и соответственно модель игры только одна - тупые забросы, авось повезет... Но, так как нападение во всех командах РПЛ - легионеры, других нападающих, взять неоткуда.
Ответить
general.lizyukov
1624814465
Видели мы, как он на ЧМ эти моменты создавал. Вообще по нулям.
Ответить
Garrincha58
1624816935
Талалаев ты смешон мы все узнали Семёнов у тебя защитник крутой, а на деле пшик то же самое и Смолов ну нет у нас приличных игроков их просто не может быть в принципе потому что они играют в колхозно-тихоходной лиге
Ответить
Garrincha58
1624817082
вот если бы тренером сборной был Осинькин то они бы играли в современный скоростной футбол почему никто не видит очевидного в РФС ау вы там что спрятались под столом и боитесь выглянуть после очередного позора
Ответить
fhnv
1624818478
Пока усач стасик у руля сборной ,Сборная будет днищем
Ответить
portero
1624828540
Ты лучше озвучь как Черчеса снять и кого поставить, а о том что не изменить чего судачить..
Ответить
zigbert
1624866161
Вряд ли бы Смолов помог нашей сборной. Но дело еще в том что он не подходит под схему Черчесова.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
3
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
11
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
7
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+