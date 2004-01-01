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    Талалаев: «Смолов создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с Бельгией и Данией»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов должен был получить вызов на Евро-2020.

    – Смолов, который когда-то играл у вас в юношеской сборной, мог бы разнообразить линию атаки?

    – На мой взгляд, мог бы. Это нападающий, который может забить гол из ничего. Юрий Палыч Семин так выразился про Миранчука, то же самое скажу про Смолова. Федор весной показал, что он создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания. А с Финляндией мы могли сыграть на тех наработках, которые у нас были.

    • В прошедшем сезоне РПЛ Смолов забил 7 голов в 21 матче.
    • Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7788

      житель СПб 12 минут назад

      Чего это Талалаев выполз из норы?! И несет глупости. в том числе про Смолова.

      0
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      Рейтинг: +36

      Arturashvilli 46 минут назад

      Боюсь он как обычно,растворился бы на поле, у этой сборной России не было ничего близко напоминающего скоростного и комбинационного футбола

      0
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      Рейтинг: +7106

      Сильвербой 1 час назад

      Идиотизм непобедим!

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