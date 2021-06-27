Талалаев: «Смолов создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с Бельгией и Данией»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов должен был получить вызов на Евро-2020.

– Смолов, который когда-то играл у вас в юношеской сборной, мог бы разнообразить линию атаки?

– На мой взгляд, мог бы. Это нападающий, который может забить гол из ничего. Юрий Палыч Семин так выразился про Миранчука, то же самое скажу про Смолова. Федор весной показал, что он создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания. А с Финляндией мы могли сыграть на тех наработках, которые у нас были.