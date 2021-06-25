Мората: «Получал угрозы после матча с Польшей. Моим детям желали смерти»

****** ныть, у тебя денег до жопы, найди спецов которые смогут вычислить их, найми гопарей и грохни их и их семью, будет забавно)
Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал об оскорблениях со стороны болельщиков после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Польшей (1:1).
«Я не спал девять часов после матча с Польшей. Я получал угрозы и оскорбления в адрес семьи. Люди желали смерти моим детям… Но я в порядке.
Может быть, несколько лет назад я бы сильно переживал это, и провел бы пару недель в изоляции от всего мира», – сказал Мората.
- Мората забил один гол в трех матчах на Евро-2020.
- Он не реализовал пенальти в матче со Словакией (5:0).