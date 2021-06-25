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    Мората: «Получал угрозы после матча с Польшей. Моим детям желали смерти»

    Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал об оскорблениях со стороны болельщиков после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Польшей (1:1).

    «Я не спал девять часов после матча с Польшей. Я получал угрозы и оскорбления в адрес семьи. Люди желали смерти моим детям… Но я в порядке.

    Может быть, несколько лет назад я бы сильно переживал это, и провел бы пару недель в изоляции от всего мира», – сказал Мората.

    • Мората забил один гол в трех матчах на Евро-2020.
    • Он не реализовал пенальти в матче со Словакией (5:0).

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1393

      кто там 1 час назад

      ****** ныть, у тебя денег до жопы, найди спецов которые смогут вычислить их, найми гопарей и грохни их и их семью, будет забавно)

      0
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      Рейтинг: +11368

      paracetamol 1 час назад

      Пшеки трусливы и ничего не сделают, так что не беспокойся!

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