Главные новости дня. УЕФА отменил правило выездного гола, «Наполи» интересуется Джикией

Де Брюйне – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored. Роналду – второй, Дзюба и Кузяев – в топ-100

«Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки клубного ютуб-канала

Новичок Серии А «Венеция» интересуется Дивеевым

УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах под своей эгидой

Скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

«Уфа» отказалась от выкупа Урунова

Отец Влашича: «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Есть клубы сильнее ЦСКА, ему нужен новый вызов»

Экс-защитник «Локомотива» Лысов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

«Вест Хэм» передумал покупать у «Спартака» Крала из-за его игры на Евро-2020

«Интер» хочет арендовать у «Краснодара» Вилену