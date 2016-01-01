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    ⚡ УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах под своей эгидой

    УЕФА объявил на своем сайте об отмене правила выездного гола со следующего сезона.

    Правило выездного гола перестанет действовать во всех турнирах под эгидой УЕФА – в том числе в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и их отборочных раундах.

    • Правило выездного гола существует 56 лет.
    • Согласно регламенту, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1568

      Spirit_78 22 минуты назад

      Для российских клубов это хорошо, т.к. на выезде они играют чудовищно.

      0
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      Рейтинг: +470

      tarasofka 22 минуты назад

      ок. но ещё нужно отменить правило вставать на колено перед стартовым свистком. и запретить клуб спартак.

      2
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