⚡ УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах под своей эгидой

Для российских клубов это хорошо, т.к. на выезде они играют чудовищно.
УЕФА объявил на своем сайте об отмене правила выездного гола со следующего сезона.
Правило выездного гола перестанет действовать во всех турнирах под эгидой УЕФА – в том числе в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и их отборочных раундах.
- Правило выездного гола существует 56 лет.
- Согласно регламенту, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.