⚡ УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах под своей эгидой

УЕФА объявил на своем сайте об отмене правила выездного гола со следующего сезона.

Правило выездного гола перестанет действовать во всех турнирах под эгидой УЕФА – в том числе в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и их отборочных раундах.