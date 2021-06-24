The Athletic: «Вест Хэм» передумал покупать у «Спартака» Крала из-за его игры на Евро-2020

Крал в Спартаке-то не тянет ... кто его в топовый чемпионат возьмет? ... непонятно, как и что он может усилить ...в отборе никакущий ... половина пасов мимо цели ... очень посредственный игрок
Хавбек «Спартака» Алекс Крал не перейдет в «Вест Хэм», утверждает The Athletic.
По информации источника, лондонский клуб передумал покупать чеха и решил искать другие варианты усиления полузащиты.
В «Вест Хэме» остались разочарованы уровнем игры 23-летнего футболиста в матчах Евро-2020.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.