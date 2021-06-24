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    The Athletic: «Вест Хэм» передумал покупать у «Спартака» Крала из-за его игры на Евро-2020

    Хавбек «Спартака» Алекс Крал не перейдет в «Вест Хэм», утверждает The Athletic.

    По информации источника, лондонский клуб передумал покупать чеха и решил искать другие варианты усиления полузащиты.

    В «Вест Хэме» остались разочарованы уровнем игры 23-летнего футболиста в матчах Евро-2020.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Athletic

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    24.06.2021 22:50
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1182

      Atom2020 2 минуты назад

      Крал в Спартаке-то не тянет ... кто его в топовый чемпионат возьмет? ... непонятно, как и что он может усилить ...в отборе никакущий ... половина пасов мимо цели ... очень посредственный игрок

      0
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      Рейтинг: +27016

      VVM1964 44 минуты назад

      Ну вот и славненько . Крал - игрок основного состава Спартака и пока нет каких либо стоящих приобретений , вполне пригодится самим , тем более игрок молодой и явно прибавивший с момента приобретения .

      0
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      Рейтинг: +13235

      Garrincha58 1 час назад

      парень перейдя в РПЛ снизил требовательность у нас в футболе все так особо не напрягаются вот и результат

      3
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      Рейтинг: -841

      СуперПАВ9 > Garrincha58 1 час назад

      Че за бред несешь

      1
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      Рейтинг: +66510

      insider_retro 1 час назад

      Футбольная ярмарка не пошла впрок...

      1
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      Рейтинг: +480

      tarasofka 1 час назад

      если ничего не путаю, то славия купила эту швабру за 800 тыщ - а через полгода впарила хрякам за 12(!) лямов, не? и те решили, что так же могут найти лоха (внезапно: из топа апл!), которому можно тоже впарить с накруткой? извините, больше таких спартаков в мире нет))

      3
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      Рейтинг: +4926

      Fusballer > tarasofka 1 час назад

      Согласен. Хуже только ленивый н_е_г_р у бомжей)))

      3
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      Рейтинг: +15392

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, вот.
      Недаром говорят, что ЧЕ и ЧР - генеральные смотрины кандидатов.
      Он и в Спартаке слабенький игрочишка.
      Конечно, если не сравнивать по КПД с Масловым, например или, там, Кутеповым. ))
      Его удел это команда-середнячок из лиги, ИГРАЮЩЕЙ В ФУТБОЛ!

      0
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      Рейтинг: +480

      tarasofka 2 часа назад

      а, то есть, его игра в спартаке их устраивала?)))

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      Рейтинг: +15392

      derrik2000 > tarasofka 1 час назад

      Вот, ведь, какой ВНИМАТЕЛЬНЫЙ!
      Только о ком-то из Спартака новость, а ты - БАЦ! - и уже тута. )))

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      Рейтинг: +480

      tarasofka > derrik2000 1 час назад

      я только что посмотрел интервью зарема-собчак, интересно даже. зашёл сюда - а тут как раз новость про ваш малозначимый клуб. не могу же пройти мимо)

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      Рейтинг: +15392

      derrik2000 > tarasofka 1 час назад

      "я только что посмотрел интервью зарема-собчак"

      Ещё вчерась смотрел.
      Получил "эстетическое наслаждение". ))))

      "а тут как раз новость про ваш малозначимый клуб. не могу же пройти мимо)"

      Так мыслю, что пожелание "будешь проходить мимо - проходи", не для тебя. )

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