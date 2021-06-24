«Спорт – вне политики». «Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки клубного ютуб-канала

«Ахмат» обратился в арбитражный суд Москвы из-за блокировки официального клубного ютуб-канала.

«Спорт вне политики. Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления.

Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры.

Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с ютуб-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга.

Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество», – сказано в заявлении «Ахмата».