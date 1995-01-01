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    «Спорт – вне политики». «Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки клубного ютуб-канала

    «Ахмат» обратился в арбитражный суд Москвы из-за блокировки официального клубного ютуб-канала.

    «Спорт вне политики. Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления.

    Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры.

    Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с ютуб-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга.

    Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество», – сказано в заявлении «Ахмата».

    • Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
    • К последней категории относится грозненская команда.
    • По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6977

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Хватит уже "дурака включать ".
      Санкции введены против Кадырова, Ахмат является его "активом", ну всё понятно.

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      Рейтинг: +6196

      Cleaner 2 часа назад

      Ну не хочет Гугл показывать Ахмат. Это его право. Это частная компания. Нельзя частной компании указывать кого нужно, а кого не нужно блокировать. А если уж кто то и влезет в политику Гугла со своими пожеланиями, то точно не арбитражный суд Москвы.

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      Рейтинг: +3107

      general.lizyukov > Cleaner 1 час назад

      А кто, окружной суд Нью-Джерси? Ведь гугл выше законов, верно?

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      Рейтинг: +6196

      Cleaner > general.lizyukov 1 час назад

      Какой закон нарушил Гугл в случае с Ахматом?

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