«Матч ТВ»: скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

Подозреваю , что скауты Наполи на Евро просматривали многих, ну чем может приглянуться игрок очень невыразительной сборной ? В 2021 году Жора играет не надёжно.
Нобель походу распускает слухи.
«Наполи» продолжает следить за защитником «Спартака» Георгием Джикией.
По информации «Матч ТВ», скауты неаполитанского клуба просматривали защитника сборной России на Евро-2020.
«Наполи» проявлял интерес к Джикии прошлым летом, однако до переговоров дело не дошло. Сообщалось, что переход Джикии в «Наполи» заблокировал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
- Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
- 27-летний защитник хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту с клубом.
- Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.