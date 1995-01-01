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    «Матч ТВ»: скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

    «Наполи» продолжает следить за защитником «Спартака» Георгием Джикией.

    По информации «Матч ТВ», скауты неаполитанского клуба просматривали защитника сборной России на Евро-2020.

    «Наполи» проявлял интерес к Джикии прошлым летом, однако до переговоров дело не дошло. Сообщалось, что переход Джикии в «Наполи» заблокировал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    • Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
    • 27-летний защитник хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту с клубом.
    • Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6977

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Подозреваю , что скауты Наполи на Евро просматривали многих, ну чем может приглянуться игрок очень невыразительной сборной ? В 2021 году Жора играет не надёжно.
      Нобель походу распускает слухи.

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      Рейтинг: +7495

      САДЫЧОК > Alekxei Z. 23 секунды назад

      Нобель что то знает ....

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      Рейтинг: +7495

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Читаю и удивляюсь ! Если кратко ...конечно купят другого...из наших если -то Дивеева например...

      0
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      Рейтинг: +9433

      Литейный4 11 минут назад

      Посмотрели, плюнули и забыли про эту дырищу. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2507

      panmon 12 минут назад

      Хоть кто-то из смотревших нашу сборную остался доволен!

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