«Матч ТВ»: скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

«Наполи» продолжает следить за защитником «Спартака» Георгием Джикией.
По информации «Матч ТВ», скауты неаполитанского клуба просматривали защитника сборной России на Евро-2020.
«Наполи» проявлял интерес к Джикии прошлым летом, однако до переговоров дело не дошло. Сообщалось, что переход Джикии в «Наполи» заблокировал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
- Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
- 27-летний защитник хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту с клубом.
- Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»