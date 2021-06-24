«Матч ТВ»: скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

«Наполи» продолжает следить за защитником «Спартака» Георгием Джикией.

По информации «Матч ТВ», скауты неаполитанского клуба просматривали защитника сборной России на Евро-2020.

«Наполи» проявлял интерес к Джикии прошлым летом, однако до переговоров дело не дошло. Сообщалось, что переход Джикии в «Наполи» заблокировал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.