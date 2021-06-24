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«Матч ТВ»: скауты «Наполи» просматривали Джикию на Евро-2020

24 июня 2021, 16:49
11

«Наполи» продолжает следить за защитником «Спартака» Георгием Джикией.

По информации «Матч ТВ», скауты неаполитанского клуба просматривали защитника сборной России на Евро-2020.

«Наполи» проявлял интерес к Джикии прошлым летом, однако до переговоров дело не дошло. Сообщалось, что переход Джикии в «Наполи» заблокировал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

  • Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
  • 27-летний защитник хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту с клубом.
  • Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Наполи Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (11)
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panmon
1624542763
Хоть кто-то из смотревших нашу сборную остался доволен!
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САДЫЧОК
1624542977
Читаю и удивляюсь ! Если кратко ...конечно купят другого...из наших если -то Дивеева например...
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Spirit_78
1624544572
Сомневаюсь, что Наполи может быть интересен кто-либо из России.
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Cules2013
1624547744
ото они насмотрелись наверное, все 90 минут ни разу не моргнули)
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Сильвербой
1624547859
Наверное один из немногих кто смотрелся средненько, большинство было дном!
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житель СПб
1624555570
Очень "своевременно поступившая информация" на фоне вытягивания новых денег из клуба. Она хоть чуть правдива? Было бы здоров его сбагрить из РПЛ. Да и Жиго тоже.
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Алекс Т
1624556352
Посмотрели и поняли что не стоит брать
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valiknavashinsky
1624560526
Когда "Наполи" узнает,какую зарплату Джикия просит в "Спартаке",они ответят фразой сотрудника отдела кадров при собеседовании:"Мы Вам перезвоним!!!"
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