Ломовицкий: «Промес играл за «Спартак» не так ярко, как раньше. Я готов к конкуренции с ним»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился мнением о вингере столичного клуба Квинси Промесе.

– Главный трансфер «Спартака» в прошлом сезоне – возвращение Промеса. Вы еще успели поиграть в сезоне-2018/19 вместе. Как считаешь, он усилил команду?

– Квинси – очень хороший футболист. Он еще тогда задал планку, которую должен держать. Может, после возвращения Промес играл не так ярко, как раньше, когда рвал РПЛ, но он топовый. Квинси еще точно скажет свое слово. Да и на коллектив он всегда влияет положительно: добрый парень, позитивный, лидер команды.

Конкуренция с Промесом? Это здорово. В конкуренции ты растешь, прогрессируешь. Если выигрываешь ее, то вдвойне приятно. Так что я готов.