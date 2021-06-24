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    Ломовицкий: «Промес играл за «Спартак» не так ярко, как раньше. Я готов к конкуренции с ним»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился мнением о вингере столичного клуба Квинси Промесе.

    – Главный трансфер «Спартака» в прошлом сезоне – возвращение Промеса. Вы еще успели поиграть в сезоне-2018/19 вместе. Как считаешь, он усилил команду?

    – Квинси – очень хороший футболист. Он еще тогда задал планку, которую должен держать. Может, после возвращения Промес играл не так ярко, как раньше, когда рвал РПЛ, но он топовый. Квинси еще точно скажет свое слово. Да и на коллектив он всегда влияет положительно: добрый парень, позитивный, лидер команды.

    Конкуренция с Промесом? Это здорово. В конкуренции ты растешь, прогрессируешь. Если выигрываешь ее, то вдвойне приятно. Так что я готов.

    • Промес после возвращения в «Спартак» забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 11 матчах РПЛ.
    • Ломовицкий вернулся в «Спартак» из тульского «Арсенала», где провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
    • Его контракт со столичным клубом истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15388

      derrik2000 2 минуты назад

      Ну, давай, тренируйся...
      Может Руй на тебя внимание и обратит...

      0
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      Рейтинг: +8632

      NewLife 27 минут назад

      Чтобы конкурировать с Антохой, тебе прежде всего надо избавиться от дзюбовитости и улучшить технику.

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