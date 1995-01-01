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    «Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об игре сборной России на Евро-2020.

    – Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете?

    – Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

    – Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

    – Конечно. И Пеп. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках.

    Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В АПЛ нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2836

      Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Штаб сборной без Тимура Батрутдинова (Камеди клаб) ничего не добьётся от наших игроков.

      0
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      Рейтинг: +35

      Arturashvilli 1 час назад

      Просматривал матчи сборной образца 2009-2012 года, ну просто другой уровень, пасы, хитрые комбинации, та сборная была лучшей на данный момент, очень высоко они планку подняли

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      Рейтинг: +686

      Lilipyt > Arturashvilli 47 минут назад

      Далеко идти не стоит на отборе на Евро 2020 мы постоянно прессинговали соперника и часто забивали в первые 20 минут. Но тут часть этих же игроков ели передвигают ноги!

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