«Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об игре сборной России на Евро-2020.
– Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете?
– Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.
– Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?
– Конечно. И Пеп. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках.
Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В АПЛ нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
- Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.