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  • «Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

«Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

22 июня 2021, 19:36
23

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об игре сборной России на Евро-2020.

– Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете?

– Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

– Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

– Конечно. И Пеп. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках.

Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В АПЛ нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Реднапп Гарри
Комментарии (23)
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Arturashvilli
1624381268
Просматривал матчи сборной образца 2009-2012 года, ну просто другой уровень, пасы, хитрые комбинации, та сборная была лучшей на данный момент, очень высоко они планку подняли
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Кузьмич на трибуне
1624384318
Штаб сборной без Тимура Батрутдинова (Камеди клаб) ничего не добьётся от наших игроков.
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aubergine
1624385840
Я конечно не тренер, чтобы спорить с тренерами. Но недостаток мастерства можно пытаться компенсировать дисциплиной на поле и наличием тактики. Забросы в голову Дзюбе - это не тактика, это дворовый ногомяч. Уверен, что любой, хоть немного адекватный тренер, вполне мог бы и с нашими деревяшками выступить получше, чем чабан.
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Fusballer
1624386156
Одного игрока можно оставить из всей сборной - Дзюбу. Единственный россиянин-топ-игрок. Остальных гнать взашей!
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sochi-2013
1624387348
Наших у тут неплохо кормят! В нищей стране тратятся (разворовываются и отмываются) неимоверные деньги на этом. За то пенсионный возраст увеличили, а пенсии есть и 9400. Черчесов винтик.
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vladimir-7
1624387461
А зачем тебе приезжать в Россию, раз ничего не можешь сделать, значит только за деньгами, но у нас и своих таких достаточно.
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Argon
1624403803
**Может чемпионов и не сделать, но разнообразить игру можно**. Все три игры строились на сплошных навесах на Дзюбу. Соперники не дураки и подготовились к этому. По 2-3 шкафа играли с Дзюбой персонально. Да, Дзюба выигрывал верх. В какой то статье даже читал, что он по этому показателю даже лучший на отборочном этаме ЧЕ. А толку? Он верх выиграл, а мяч от него летит либо к сопернику, либо в никуда. Иногда к нашим игрокам, но ... завершения нет. Если тактика не сработала с Бельгией, не сработала с финами, неужели надо быть великим тренером, чтоб понять, что австрийцы тоже не дадут Дзюбе ничего создать? И потом. Вся игра сборной строится через пас назад. Как только наш полузащитник видит перед собой соперника, он разворачивается и дает пас назад защитнику, защитник - вратарю, а тот выбивает вперед, в никуда. Потеря мяча, начинаем забирать заново. И так все игры. Никакой комбинационной игры у команды нет. Отсюда и забитый с игры 1 гол на 3 матча.
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Дядя Серёжа
1624411663
Как. Он Бздюбу не видел? Некузяева? Диво..ева? Сорок..оножкина? Да тут все цвета (ЛГБД) еврофутбола собраны
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zigbert
1624427393
Павлюченко будет против такого назначения.
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RJM555
1624430965
Вот и безработные европейцы подтягиваются........
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