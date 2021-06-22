«Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об игре сборной России на Евро-2020.

– Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете?

– Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

– Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

– Конечно. И Пеп. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках.

Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В АПЛ нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?