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    «Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что во время летнего трансферного окна в составе казанской команды не появится новых иностранцев.

    – Насколько тяжело работать, учитывая слухи об уходе Кварацхелии? Неясно, будет ли он играть в следующем сезоне или нет...

    – У нас есть на данный момент перебор с легионерами. У нас их 11, включая Хвичу, Зурико и всех остальных. Мы понимаем, что на сезон сможем заявить только восемь человек. Кто не попадeт в окончательную заявку мы пока не понимаем.

    Ситуация будет зависеть от многих факторов. В том числе и от предложений, которые будут нам поступать по футболистам. Но мы понимаем и оцениваем эти риски. Готовим варианты, которые у нас будут как с Кварацхелией, так и без него.

    – Учитывая перебор легионеров можно сказать, что иностранцев в это окно в клубе больше не будет?

    Иностранцев, конечно, не будет. Думаю, что наша селекция, если не закончена, то максимум появится кто-то из россиян. Мы сверхукомплектованы. Сейчас стоит вопрос, кто не попадeт в заявку.

    • В прошлом сезоне «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
    • Команда сыграет в Лиге конференций.
    • Этим летом казанцы уже купили одного легионера – Сеада Хакшабановича.

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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6055

      Cleaner 57 минут назад

      «Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом...

      Денег нет, но вы держитесь...)

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