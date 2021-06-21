«Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что во время летнего трансферного окна в составе казанской команды не появится новых иностранцев.

– Насколько тяжело работать, учитывая слухи об уходе Кварацхелии? Неясно, будет ли он играть в следующем сезоне или нет...

– У нас есть на данный момент перебор с легионерами. У нас их 11, включая Хвичу, Зурико и всех остальных. Мы понимаем, что на сезон сможем заявить только восемь человек. Кто не попадeт в окончательную заявку мы пока не понимаем.

Ситуация будет зависеть от многих факторов. В том числе и от предложений, которые будут нам поступать по футболистам. Но мы понимаем и оцениваем эти риски. Готовим варианты, которые у нас будут как с Кварацхелией, так и без него.

– Учитывая перебор легионеров можно сказать, что иностранцев в это окно в клубе больше не будет?

– Иностранцев, конечно, не будет. Думаю, что наша селекция, если не закончена, то максимум появится кто-то из россиян. Мы сверхукомплектованы. Сейчас стоит вопрос, кто не попадeт в заявку.