«Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом...
Денег нет, но вы держитесь...)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что во время летнего трансферного окна в составе казанской команды не появится новых иностранцев.
– Насколько тяжело работать, учитывая слухи об уходе Кварацхелии? Неясно, будет ли он играть в следующем сезоне или нет...
– У нас есть на данный момент перебор с легионерами. У нас их 11, включая Хвичу, Зурико и всех остальных. Мы понимаем, что на сезон сможем заявить только восемь человек. Кто не попадeт в окончательную заявку мы пока не понимаем.
Ситуация будет зависеть от многих факторов. В том числе и от предложений, которые будут нам поступать по футболистам. Но мы понимаем и оцениваем эти риски. Готовим варианты, которые у нас будут как с Кварацхелией, так и без него.
– Учитывая перебор легионеров можно сказать, что иностранцев в это окно в клубе больше не будет?
– Иностранцев, конечно, не будет. Думаю, что наша селекция, если не закончена, то максимум появится кто-то из россиян. Мы сверхукомплектованы. Сейчас стоит вопрос, кто не попадeт в заявку.
- В прошлом сезоне «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
- Команда сыграет в Лиге конференций.
- Этим летом казанцы уже купили одного легионера – Сеада Хакшабановича.