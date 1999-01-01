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    Головин: «На слова Поульсена никто не обращает внимания»

    Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий перед матчем Евро-2020 с Данией.

    – Что скажете о словах Поульсена?

    – На них никто не обращает внимания, все и так максимально мотивированы и настроены.

    – Какое впечатление произвела Дания в матче с Бельгией, особенно в первом тайме?

    – В первую очередь оценили, что очень мощная команда, очень высокий темп игры, очень мощные фланги. Команда очень высокого уровня, никаких недооценок быть не может.

    – Насколько вы довольны своей игрой в двух турах? В чем нужно прибавлять?

    – В первую очередь в статистике, нужно забивать, отдавать голевые передачи, больше помогать команде в этом компоненте. В целом, думаю, все нормально.

    • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
    • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

    Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

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    Источник: Sports.ru

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