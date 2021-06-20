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Головин: «На слова Поульсена никто не обращает внимания»

20 июня 2021, 22:53
5

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий перед матчем Евро-2020 с Данией.

– Что скажете о словах Поульсена?

– На них никто не обращает внимания, все и так максимально мотивированы и настроены.

– Какое впечатление произвела Дания в матче с Бельгией, особенно в первом тайме?

– В первую очередь оценили, что очень мощная команда, очень высокий темп игры, очень мощные фланги. Команда очень высокого уровня, никаких недооценок быть не может.

– Насколько вы довольны своей игрой в двух турах? В чем нужно прибавлять?

– В первую очередь в статистике, нужно забивать, отдавать голевые передачи, больше помогать команде в этом компоненте. В целом, думаю, все нормально.

  • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
  • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Дания Россия Головин Александр
Комментарии (5)
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vladimir-7
1624255485
Скорее всего ответил: ДОВОЛЕН в статистике своих ДЕЙСТВИЙ, но нужно ...
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Axe111
1624261717
Поздравляю с вылетом!!!
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serppion
1624265190
На слова Поульсена никто не обращает внимания, но все к ним прислушались.
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tushkanlz
1624265751
Датчанам в первых матчах ещё и не везло с реализацией.. Но будет и "светлая" полоса..И придёт северный пушной зверёк для нашей сборной ,хотя, он далеко и не уходил, и будет , увы, круче, чем с Бельгией...Ть-фу,ть-фу,ть-фу! Мы победим всё равно!...когда-нибудь тоже
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амани
1624310002
а надо бы........ох нахерячат вам ...
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