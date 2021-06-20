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  • Форвард Дании Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

Форвард Дании Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

20 июня 2021, 13:51
41

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Он предвидит победу.

«Ожидаю победы. Это единственное, что нам нужно сейчас. Мы будем упорно работать, и я абсолютно уверен, что если мы сыграем так, как против Бельгии, то одержим победу в понедельник.

Всe в наших силах. Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всe ещe может случиться. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу», – цитирует Поульсена «Чемпионат» со ссылкой на sport.tv2.dk.

  • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
  • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
  • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

Защитник Дании Вестергор: «Выйдем и победим Россию»

Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Дания РБ Лейпциг Россия Поульсен Юссуф
Комментарии (41)
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portero
1624192785
Ставить на победу наших можно , коэф. хороший, только шансов мало.
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insider_retro
1624193883
Терзайтесь ожиданием и работайте... От работы кони дохнут... А Сборная России будет играть, навязывать свою волю, доминировать на каждом клочке газона, выжигать соперников в штрафной и косить их в стыках все 90 минут... Скорее всего, после матча, абсолютизм Поульсена значительно пошатнётся, а голова склонится в уважительном поклоне... Да, будет так...
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Niko
1624195107
Мы так же считаем, если не обыгрывать Данию, то впринципе больше не с кем на евро играть
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Сильвербой
1624196935
Допи...лся! Завтра ваши жопы на ласкуты порвут!!!
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mamba9090909
1624197338
Если они сыграют так, как против Бельгии, то нашим будет не сладко.
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ruded
1624198056
намек на то, что соперник УГ..
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Zloikaksobaka
1624200824
Как это не прискорно но сборная друзей Стаса одна из самых слабых на этом Евро и то что они обыграли Финнов уже можно считать достижением,а против быстрой и техничной Дании наш Дзюбол будет выглядеть как и против Бельгии.
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Dr.Metal
1624214038
Он чертовски прав. На данный момент даже ФК Томь сильнее сборной России
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BRO_football
1624225150
Правильно он всё говорит. Нынешняя сборная России самая слабая за всю свою историю. И такую сборную можно и нужно обыгрывать. Сборной Дании, футболисты которой выступают за престижные европейские клубы, вполне по силам это сделать, если только сами себе проблем не создадут.
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Axe111
1624261537
Все правильно сказал,что тут такого!!?!?!?
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