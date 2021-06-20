Форвард Дании Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Он предвидит победу.

«Ожидаю победы. Это единственное, что нам нужно сейчас. Мы будем упорно работать, и я абсолютно уверен, что если мы сыграем так, как против Бельгии, то одержим победу в понедельник.

Всe в наших силах. Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всe ещe может случиться. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу», – цитирует Поульсена «Чемпионат» со ссылкой на sport.tv2.dk.

Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.

По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

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