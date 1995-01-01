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    Форвард Дании Поульсен: «Если не сможем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем места в плей-офф»

    Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Он предвидит победу.

    «Ожидаю победы. Это единственное, что нам нужно сейчас. Мы будем упорно работать, и я абсолютно уверен, что если мы сыграем так, как против Бельгии, то одержим победу в понедельник.

    Всe в наших силах. Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всe ещe может случиться. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу», – цитирует Поульсена «Чемпионат» со ссылкой на sport.tv2.dk.

    • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

    Защитник Дании Вестергор: «Выйдем и победим Россию»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1212

      ruded 21 минуту назад

      намек на то, что соперник УГ..

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      Рейтинг: +5089

      mamba9090909 33 минуты назад

      Если они сыграют так, как против Бельгии, то нашим будет не сладко.

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      Рейтинг: +7064

      Сильвербой 40 минут назад

      Допи...лся! Завтра ваши жопы на ласкуты порвут!!!

      1
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      Рейтинг: +2846

      Kollljan 43 минуты назад

      Наши обязаны проиграть. Если не проиграют, то чабан останется на ЧМ. Там будет такая же безнадёга как и сейчас. А если продуют, то может быть чабана снимут и найдут настоящего тренера, пускай и за большие бабосы, но хоть игра будет в футбол, а не непонятно во что!

      0
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      Рейтинг: +4284

      solodealer 1 час назад

      Забавно)))
      Наивный юноша Юссуф)))
      Обыграть-то вы сможете..Да, только, кто ж будет с вами ИГРАТЬ-ТО?)))
      За нашей сборной игры не замечено..Откуда её - игре - вдруг взяться в одном отдельном матче?)))
      Наши, как водится, будут "бороться и проходить в следующий раунд"!))) А это несколько иной, отличный от футбола, вид "спорта"))

      1
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      Рейтинг: +1590

      Niko 1 час назад

      Мы так же считаем, если не обыгрывать Данию, то впринципе больше не с кем на евро играть

      1
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      Рейтинг: +66439

      insider_retro 1 час назад

      Терзайтесь ожиданием и работайте... От работы кони дохнут...
      А Сборная России будет играть, навязывать свою волю, доминировать на каждом клочке газона, выжигать соперников в штрафной и косить их в стыках все 90 минут...
      Скорее всего, после матча, абсолютизм Поульсена значительно пошатнётся, а голова склонится в уважительном поклоне...
      Да, будет так...

      3
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      Рейтинг: +5602

      subbotaspartak 1 час назад

      Ещё не обыграл, но ноги уже вытер...

      0
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      Рейтинг: +48317

      portero 1 час назад

      Ставить на победу наших можно , коэф. хороший, только шансов мало.

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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тут все патриото-дебилы могут оскорбиться , но хуже наших реально никто не играет...ну может турки так же беспросветно.
      У остальных может и мастерства не хватает , но есть какая-то изюминка.
      Смотря матч с финнами, всё время думал , суоми ну что вы их боитесь , они же никакие. Второй тайм это доказал.
      Только похоже финны попав на Евро все задачи решили, кайфуют ребята !!!
      Ну честно , смотря наших , хочется чтобы прое...ли , может в РФС тогда созреют до реформ. Весна-осень , ЗП согласно уровню игры, тренеров ДЮСШ поднять. Всё как на ладони , но у руля дебилы. Сгоняют вничью и всем ордена и пох , что вся страна плювалась.

      8
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      Рейтинг: +84

      Shinra > Alekxei Z. 1 час назад

      С нынешним изменившимся климатом спокойно можно катать осень - весна. А в остальном всё верно.

      0
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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. > Shinra 1 час назад

      Когда между 17 и 18 турами 3 месяца - это нонсенс.
      Играли же 70 лет и всех устраивало.
      Сам подумай.
      Результатов нет , зато ЗП огромные и два отпуска в году, "Лафа" , ну и к чему стремиться ? Жизнь удалась !!!

      2
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      Рейтинг: +18502

      vladimir-7 > Shinra 49 минут назад

      В футбол должны играть летом, это летний вид спорта,
      а у нас в России стараются подражать Европе, страны,
      которой находятся южнее и есть возможность играть
      зимой. Практически все убедились в провальной
      системе "осень-весна", но признать это и вернуться к
      системе "весна-осень", чтобы летом играть в футбол,
      никто у нас не хочет и ничего не делает для этого.

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