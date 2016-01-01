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    Защитник Дании Вестергор: «Выйдем и победим Россию»

    Игрок сборной Дании Янник Вестергор уверен в победе над Россией в матче группы Евро-2020. Датчан не устроит даже ничья.

    «Мы выйдем и победим Россию, а там посмотрим, как сложится ситуация. Надеюсь, Бельгия в матче с Финляндией нам поможет. Мы играем на очень высоком уровне», – считает футболист «Саутгемптона» Вестергор.

    • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

    Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5718

      Томик 15 минут назад

      Дания выиграла у СССР один матч из одиннадцати, а у России - ноль из одного. И где-то там зацепили ничью с СНГ. Пока вы только где-то в отдельности на "высоком уровне" играете. А по факту - ноль очков в группе на данный момент. Ну подбадривайте себя, подбадривайте. Как тот ёжик - "я не пукну, я не пукну..."

      2
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      Рейтинг: +5718

      Томик 28 минут назад

      Вам не сказали, что мы можем Оздоева то с поля и убрать? Что вы тогда делать будете? Никакая Финляндия не поможет.

      2
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      Рейтинг: +7205

      FanatSerj > Томик 14 минут назад

      ахх-хаа-хааа, тонко и по делу )))
      А если ещё не Жемалетдинова, на замену выпускать, да тут уже и на победу замахнуться можно )))

      0
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      Рейтинг: +4867

      Fusballer 47 минут назад

      Размечтался! Дзюба вам трешечку накидает и даже не вспотеет!

      2
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      Рейтинг: +3201

      sobaka120982 54 минуты назад

      Уверенно четко и по делу. А наши только деферамбы поют перед матчами

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