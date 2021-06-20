Защитник Дании Вестергор: «Выйдем и победим Россию»

Игрок сборной Дании Янник Вестергор уверен в победе над Россией в матче группы Евро-2020. Датчан не устроит даже ничья.

«Мы выйдем и победим Россию, а там посмотрим, как сложится ситуация. Надеюсь, Бельгия в матче с Финляндией нам поможет. Мы играем на очень высоком уровне», – считает футболист «Саутгемптона» Вестергор.

Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.

По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

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