Защитник Дании Вестергор: «Выйдем и победим Россию»

Дания выиграла у СССР один матч из одиннадцати, а у России - ноль из одного. И где-то там зацепили ничью с СНГ. Пока вы только где-то в отдельности на "высоком уровне" играете. А по факту - ноль очков в группе на данный момент. Ну подбадривайте себя, подбадривайте. Как тот ёжик - "я не пукну, я не пукну..."
Игрок сборной Дании Янник Вестергор уверен в победе над Россией в матче группы Евро-2020. Датчан не устроит даже ничья.
«Мы выйдем и победим Россию, а там посмотрим, как сложится ситуация. Надеюсь, Бельгия в матче с Финляндией нам поможет. Мы играем на очень высоком уровне», – считает футболист «Саутгемптона» Вестергор.
- Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
- Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»