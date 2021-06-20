Тренер Финляндии Канерва: «У России в концовке все игроки находились в своей штрафной»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва пожаловался на оборонительную игру сборной России в очном матче Евро-2020. Россияне в Санкт-Петербурге добились минимальной победы.

«Мы не смогли забить гол россиянам, хотя старались прессинговать соперника. У сборной России в концовке все десять полевых игроков находились в своей штрафной площади. Было сложно забить. У нас есть идеи, кто выйдет против Бельгии, кого выпустить во втором тайме. Надеюсь, мы не окажемся снова в ситуации, когда нужно будет обязательно отыгрываться в конце матча», – сказал Канерва.

Единственный гол в матче Финляндия – Россия забил Алексей Миранчук .

. Завтра, 21 июня, в решающем матче группы финны сыграют против Бельгии.

Для Финляндии это дебютный Евро/ЧМ.

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