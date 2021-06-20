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    Тренер Финляндии Канерва: «У России в концовке все игроки находились в своей штрафной»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва пожаловался на оборонительную игру сборной России в очном матче Евро-2020. Россияне в Санкт-Петербурге добились минимальной победы.

    «Мы не смогли забить гол россиянам, хотя старались прессинговать соперника. У сборной России в концовке все десять полевых игроков находились в своей штрафной площади. Было сложно забить. У нас есть идеи, кто выйдет против Бельгии, кого выпустить во втором тайме. Надеюсь, мы не окажемся снова в ситуации, когда нужно будет обязательно отыгрываться в конце матча», – сказал Канерва.

    • Единственный гол в матче Финляндия – Россия забил Алексей Миранчук.
    • Завтра, 21 июня, в решающем матче группы финны сыграют против Бельгии.
    • Для Финляндии это дебютный Евро/ЧМ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1590

      Niko 1 час назад

      Да пусть хоть за боковой сидят, главное результат есть

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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. 1 час назад

      Канерва, а почему ты Пукки поменял ?
      Зная вашу слабость , вам случайно ящик водки не подогнали ?
      Да , россияне играли не ахти как , но вы то чего боялись ?
      Сейчас твой коммент и нахрен никому не нужен.
      Наши в Дании будут отбиваться , а вы можете начинать водяру жрать...

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      Рейтинг: +48317

      portero 1 час назад

      Давайте как с Данией один удар в створ и гол, ну и фортуна поможет отстоять очко.

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