Тренер Финляндии Канерва: «У России в концовке все игроки находились в своей штрафной»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва пожаловался на оборонительную игру сборной России в очном матче Евро-2020. Россияне в Санкт-Петербурге добились минимальной победы.
«Мы не смогли забить гол россиянам, хотя старались прессинговать соперника. У сборной России в концовке все десять полевых игроков находились в своей штрафной площади. Было сложно забить. У нас есть идеи, кто выйдет против Бельгии, кого выпустить во втором тайме. Надеюсь, мы не окажемся снова в ситуации, когда нужно будет обязательно отыгрываться в конце матча», – сказал Канерва.
- Единственный гол в матче Финляндия – Россия забил Алексей Миранчук.
- Завтра, 21 июня, в решающем матче группы финны сыграют против Бельгии.
- Для Финляндии это дебютный Евро/ЧМ.
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Источник: «Р-Спорт»