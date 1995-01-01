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    Сафонов: «Прогресс в действиях сборной России ощутим»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Он не считает, что россияне были плохи.

    «Первую игру с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй с финнами принимал участие, и мне показалось, что прогресс в действиях нашей команды ощутим. Конечно, сборная Финляндии не настолько сильна, как Бельгия, но у наших ребят стала чувствоваться уверенность в собственных силах, многое стало получаться», – сказал Сафонов.

    • Матч с финнами был для голкипера дебютным на Евро.
    • Завтра, 21 июня, Россия в решающем матче группы сыграет против Дании.
    • У Сафонова на этой неделе родилась дочь.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чудик , лучше добрые слова для жены побереги , вас после Дании оценим.

      0
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      Рейтинг: +48317

      portero 1 час назад

      Пусть Стасик даст тебе завтра шанец показать нам свой прогресс...

      0
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      Рейтинг: -6

      чаппай 1 час назад

      Бельгия была не мотивирована, Финляндия слаба, а Дания сильна и мотивирована, разорвет детей лимита, как тузик грелку

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