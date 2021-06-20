Сафонов: «Прогресс в действиях сборной России ощутим»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Он не считает, что россияне были плохи.

«Первую игру с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй с финнами принимал участие, и мне показалось, что прогресс в действиях нашей команды ощутим. Конечно, сборная Финляндии не настолько сильна, как Бельгия, но у наших ребят стала чувствоваться уверенность в собственных силах, многое стало получаться», – сказал Сафонов.