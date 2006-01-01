Сафонов: «Нельзя сказать, что Россия плохо играла против Финляндии»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Он не считает, что россияне были плохи.

«Нельзя сказать, что мы играли очень здорово, но и нельзя сказать, что играли плохо. В целом выполнили план на игру и улучшили турнирное положение. Но с другой стороны, конечно, хотелось забить больше», – сказал Сафонов.