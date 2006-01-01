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    Сафонов: «Нельзя сказать, что Россия плохо играла против Финляндии»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Он не считает, что россияне были плохи.

    «Нельзя сказать, что мы играли очень здорово, но и нельзя сказать, что играли плохо. В целом выполнили план на игру и улучшили турнирное положение. Но с другой стороны, конечно, хотелось забить больше», – сказал Сафонов.

    • Матч с финнами был для голкипера дебютным на Евро.
    • Завтра, 21 июня, Россия в решающем матче группы сыграет против Дании.
    • У Сафонова на этой неделе родилась дочь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +786

      Enter2006 1 час назад

      В целом у огромной страны игроки для выигрыша у Лихтенштейна, вот до чего довела коррупция и пропихивания "своих". В России есть хорошие игроки, но они не то что в сборную, в клубы никогда не будут приняты. Загнившая "система".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23024

      Боцман59rus 1 час назад

      все что я понял, вообще все нельзя

      2
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      Рейтинг: +786

      Enter2006 > Боцман59rus 1 час назад

      верно, КНДР-2 почти уже построено

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