Сафонов: «Нельзя сказать, что Россия плохо играла против Финляндии»

В целом у огромной страны игроки для выигрыша у Лихтенштейна, вот до чего довела коррупция и пропихивания "своих". В России есть хорошие игроки, но они не то что в сборную, в клубы никогда не будут приняты. Загнившая "система".
Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Он не считает, что россияне были плохи.
«Нельзя сказать, что мы играли очень здорово, но и нельзя сказать, что играли плохо. В целом выполнили план на игру и улучшили турнирное положение. Но с другой стороны, конечно, хотелось забить больше», – сказал Сафонов.