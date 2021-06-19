Мората: «Мне бы хотелось обладать качествами Левандовски. Но у меня их нет. Я – Мората»

Форвард сборной Испании Альваро Мората сравнил себя с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски. Испанец признает, что поляк его превосходит.
«Мне нравится Левандовски. Я считаю его одним из лучших форвардов в истории. Мне бы хотелось обладать многими его качествами. Но у меня их нет. Я – Мората», – сказал испанец.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Испания – Польша.
- Левандовски в минувшем сезоне установил рекорд по голам в Бундеслиге.
- Оба футболиста брали Лигу чемпионов.
Источник: твиттер «Матч ТВ»