Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Мората: «Мне бы хотелось обладать качествами Левандовски. Но у меня их нет. Я – Мората»

    Форвард сборной Испании Альваро Мората сравнил себя с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски. Испанец признает, что поляк его превосходит.

    «Мне нравится Левандовски. Я считаю его одним из лучших форвардов в истории. Мне бы хотелось обладать многими его качествами. Но у меня их нет. Я – Мората», – сказал испанец.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Испания – Польша.
    • Левандовски в минувшем сезоне установил рекорд по голам в Бундеслиге.
    • Оба футболиста брали Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86562
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66350
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru