Мората: «Мне бы хотелось обладать качествами Левандовски. Но у меня их нет. Я – Мората»

Форвард сборной Испании Альваро Мората сравнил себя с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски. Испанец признает, что поляк его превосходит.

«Мне нравится Левандовски. Я считаю его одним из лучших форвардов в истории. Мне бы хотелось обладать многими его качествами. Но у меня их нет. Я – Мората», – сказал испанец.