Кузяев: «После столкновения с Кастанем у меня была небольшая потеря памяти»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев вспомнил о столкновении с защитником сборной Бельгии Тимоти Кастанем во время матча первого тура группового этапа Евро-2020.

«Со здоровьем у меня всe хорошо. Да, был неприятный инцидент во время игры, но никакого злого умысла с моей стороны не было.

Знаю, что Кастаню провели шестичасовую операцию. Желаю ему только здоровья и надеюсь, что в скором времени он поправится.

Что касается момента столкновения, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришeл в порядок. Сейчас всe отлично», – рассказал Кузяев.