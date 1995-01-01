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    Кузяев: «После столкновения с Кастанем у меня была небольшая потеря памяти»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев вспомнил о столкновении с защитником сборной Бельгии Тимоти Кастанем во время матча первого тура группового этапа Евро-2020.

    «Со здоровьем у меня всe хорошо. Да, был неприятный инцидент во время игры, но никакого злого умысла с моей стороны не было.

    Знаю, что Кастаню провели шестичасовую операцию. Желаю ему только здоровья и надеюсь, что в скором времени он поправится.

    Что касается момента столкновения, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришeл в порядок. Сейчас всe отлично», – рассказал Кузяев.

    • Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0.
    • Кузяев и Кастань столкнулись головами, после чего оба были заменены.
    • Из-за травмы чемпионат Европы для футболиста «Лестера» завершился досрочно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23150

      silver29 2 часа назад

      Главное ПИН-код от зарплатной карты вспомни

      0
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      Рейтинг: +22934

      Боцман59rus 3 часа назад

      так у вас и в игре нет никакого умысла, все что у вас получается, либо случайно, либо вопреки ...чем на тренировках занимаетесь, хз

      3
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