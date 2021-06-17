Доннарумма сегодня пройдет медосмотр для «ПСЖ»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 17 июня, пройдет медицинское обследование для «ПСЖ». Оно состоится на базе сборной в Коверчано.
Французы подпишут голкипера как свободного агента, у которого истек контракт с родным «Миланом». Официально о трансфере объявят после медосмотра.
- Доннарумма выступал за основной «Милан» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.
- В текущем Евро-2020 вратарь провел больше сухих матчей (2), чем сделал сейвов (1).
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.