Доннарумма сегодня пройдет медосмотр для «ПСЖ»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 17 июня, пройдет медицинское обследование для «ПСЖ». Оно состоится на базе сборной в Коверчано.

Французы подпишут голкипера как свободного агента, у которого истек контракт с родным «Миланом». Официально о трансфере объявят после медосмотра.