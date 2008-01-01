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    Тренер Финляндии Канерва – после поражения от России: «Горжусь ребятами»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итог матча Евро-2020 против России (0:1). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

    «Как вы можете догадаться, мы разочарованы. Моя команда выходила на поле с целью победить. И на самом деле мы довольно близко к этому подошли. У нас было гораздо больше возможностей забить, чем в игре с Данией.

    В общем и целом я доволен игрой команды и нашей защитной линии. Ошибки были, но они бывают в любой игре. Ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь, они выложились по полной программе», – сказал Канерва.

    • Россия занимает в группе 2-е место.
    • В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).
    • Финляндия после 2 туров идет в группе 3-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8768

      Вомбат 24 минуты назад

      Финны всегда так играют, гордиться их тренеру особенно нечем. Дисциплинированно, самоотверженно, грамотно. Но очень грязно, без хитрых комбинаций и без дриблинга. Статистика этой игры не в пользу финнов: у них. 2 удара в створ, у наших 3, у них 5 ударов мимо ворот, у наших 11.

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