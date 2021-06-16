Тренер Финляндии Канерва – после поражения от России: «Горжусь ребятами»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итог матча Евро-2020 против России (0:1). Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Как вы можете догадаться, мы разочарованы. Моя команда выходила на поле с целью победить. И на самом деле мы довольно близко к этому подошли. У нас было гораздо больше возможностей забить, чем в игре с Данией.

В общем и целом я доволен игрой команды и нашей защитной линии. Ошибки были, но они бывают в любой игре. Ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь, они выложились по полной программе», – сказал Канерва.

Россия занимает в группе 2-е место.

В последнем туре группового этапа Россия сыграет против Дании (21 июня).

Финляндия после 2 туров идет в группе 3-й.

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