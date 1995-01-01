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    Зобнин: «Россия должна набирать свои очки, не смотреть на соперников»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

    «Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться. После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах.

    Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Все это очень жестко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно – прежде всего», – сказал Зобнин.

    • Следующий матч россияне проведут с Финляндией.
    • Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47858

      portero 16 минут назад

      Вчера точно часть игроков смотрела на соперника и боялась его , Лукаку напугал Семёнова 100%...

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