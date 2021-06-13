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  • Зобнин: «Россия должна набирать свои очки, не смотреть на соперников»

Зобнин: «Россия должна набирать свои очки, не смотреть на соперников»

13 июня 2021, 19:23
14

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться. После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах.

Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Все это очень жестко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно – прежде всего», – сказал Зобнин.

  • Следующий матч россияне проведут с Финляндией.
  • Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Зобнин Роман
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1623602047
Вчера точно часть игроков смотрела на соперника и боялась его , Лукаку напугал Семёнова 100%...
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Garrincha58
1623603278
Зобнин вчера столько ошибался ползал как корова и что то пытается говорить лучше бы молчал ваше поколение футболистов бездарное и никчёмное только и умеете бала требовать и контракты пере подписывать
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Plyash
1623604089
Рома,ты где свои очки увидел? В очешнике,что в кармане лежат?
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Benifacto
1623604139
Стас давай следящего)))
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Hektor 84
1623605635
Рома лучше заткнитесь и помалкивайте! Вы своим балабольльством только раздражаете и провоцируете болельщиков!
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Dominator777
1623607567
А есть ли на этом Евро "свои" очки? Сильно сомневаюсь в этом!
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vladimir-7
1623608977
Черчесов, кто следующий озвучит твои тупые мысли и оправдания, сам-то ссышь коряво выступить.
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spartakuz
1623613581
А чё вчера не набрали?
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GoLenaStop
1623616101
В очко набрали... Пора из футбола перейти в порнозвезды...Капитан Бздюба уже там! Ха!
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zigbert
1623685304
У Финляндии можно выиграть и пожалуй обязаны это сделать. Иначе грош цена всему нашему футболу.
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