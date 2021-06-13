Зобнин: «Россия должна набирать свои очки, не смотреть на соперников»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться. После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах.

Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Все это очень жестко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно – прежде всего», – сказал Зобнин.