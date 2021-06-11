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  • «Баку, я разочарован». Комментатора «Матч ТВ» Генича лишили аккредитации на Евро-2020

«Баку, я разочарован». Комментатора «Матч ТВ» Генича лишили аккредитации на Евро-2020

11 июня 2021, 22:15
35

Российский телекомментатор Константин Генич не сможет работать на матчах Евро-2020 со стадионов. Его лишили аккредитации, и отношение к этому имеет Азербайджан.

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошeл. Всe отлично. Оставалось только еe получить. Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии.

Сегодня звонок из Азербайджана.

– Вы были в Карабахе в 2009. Отдаeте себе отчeт, что нарушили закон?

Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чeрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020».

Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я всe-таки смогу еe получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет… Баку, увы, я разочарован», – написал Генич.

  • Ранее Азербайджан не пустил в страну комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
  • Также Азербайджан отказывал в аккредитации комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, но вопрос удалось решить.
  • В Баку пройдет 4 матча Евро-2020.

Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат Европы
Комментарии (35)
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kosmonaft
1623441133
комментаторы конечно на матч тв так себе но так вести себя нельзя нужно отвечать
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NewLife
1623441279
Азеры огонь по комментаторам ведут. Как не стыдно, себя не уважают.
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mahan
1623441723
Уже тошнит от политики. УЕФА ты где ???
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Из Твери Леха
1623441883
Скорее бы уже футбол. Эта околофутбольная блевотня поднадоела.
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BRO_football
1623442192
А чем мы хуже? Давайте в ответ откажем в аккредитации азербайджанским журналистам на матчи в Санкт-Петербурге. А причину какую-нибудь сами выдумаем. Хотя, это в любом случае нехорошо. При некоторых раскладах России может выпасть играть четвертьфинал в Баку. А если совсем повезёт, то тогда и с Украиной! Вот это будет заруба!!!!
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житель СПб
1623444927
Ну что, тут кто-то азербайджанцам радуется?! Которые во всем идут по стопам турок! Ну-ну... Действительно, надо действовать по принципу взаимности. Турки=азербайджанцы сбили наш российский вертолет? Этого достаточно, чтобы все азеров лишить аккредитации на Евро. Наглость по отношению к великой России (совершенно без юмора пишу!) надо наказывать.
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Томик
1623445148
Великим государством себя пытаются представить. А выходит не очень.
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BarStep
1623474079
Прежде чем пересечь границу какого либо государства я должен знать кто, в каком веке и зачем отжал эту территорию у соседа? И главное.., а не претендует ли этот сосед на отжатое или уже давно смирился?! Бред, нах это нужно.. Идиотизму конечно нет предела., вон у британцев, испанцев, португальцев - пол Мира было в колониях и что? А если ещё вспомнить Римскую, Османскую империи, да и нашу уж не совсем далёкую - Российскую!?.. Ээй, поляки, финны, что вы, по этому поводу думаете?
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AZ
1623474896
да тупо не нужно азерам давать проводить крупные соревнования... то комментаторов не впускают, то мхитарян в свое время пропустил финал лиги европы из за них... Нужно выбирать страны, которые менее политизированы, а не вот эту всю дичь
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slavа0508
1623476336
Может пора на рынках и в общепите прошерстить точки азеров и посмотреть как у них там с налогами , пожарной и санэпидемстанцией дела обстоят,,,
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