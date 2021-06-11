«Баку, я разочарован». Комментатора «Матч ТВ» Генича лишили аккредитации на Евро-2020

Российский телекомментатор Константин Генич не сможет работать на матчах Евро-2020 со стадионов. Его лишили аккредитации, и отношение к этому имеет Азербайджан.

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошeл. Всe отлично. Оставалось только еe получить. Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии.

Сегодня звонок из Азербайджана.

– Вы были в Карабахе в 2009. Отдаeте себе отчeт, что нарушили закон?

Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чeрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020».

Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я всe-таки смогу еe получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет… Баку, увы, я разочарован», – написал Генич.