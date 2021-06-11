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    «Баку, я разочарован». Комментатора «Матч ТВ» Генича лишили аккредитации на Евро-2020

    Российский телекомментатор Константин Генич не сможет работать на матчах Евро-2020 со стадионов. Его лишили аккредитации, и отношение к этому имеет Азербайджан.

    «Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошeл. Всe отлично. Оставалось только еe получить. Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии.

    Сегодня звонок из Азербайджана.

    – Вы были в Карабахе в 2009. Отдаeте себе отчeт, что нарушили закон?

    Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чeрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020».

    Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я всe-таки смогу еe получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет… Баку, увы, я разочарован», – написал Генич.

    • Ранее Азербайджан не пустил в страну комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
    • Также Азербайджан отказывал в аккредитации комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, но вопрос удалось решить.
    • В Баку пройдет 4 матча Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    11.06.2021 22:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5643

      Томик 3 минуты назад

      Великим государством себя пытаются представить. А выходит не очень.

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      Рейтинг: +7471

      житель СПб 6 минут назад

      Ну что, тут кто-то азербайджанцам радуется?! Которые во всем идут по стопам турок! Ну-ну... Действительно, надо действовать по принципу взаимности. Турки=азербайджанцы сбили наш российский вертолет? Этого достаточно, чтобы все азеров лишить аккредитации на Евро. Наглость по отношению к великой России (совершенно без юмора пишу!) надо наказывать.

      2
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      Рейтинг: +43

      стоп кран 32 минуты назад

      Вы были в Карабахе в 2009. Отдаeте себе отчeт, что нарушили закон?======Журналисту надо бы знать, что в этом мире есть территориальные разногласия. Не знал ? Ну так это тебе минус как журналисту....Здравомыслящий человек заранее расчитывает свои поступки с учетом всех плюсов и минусов.....И нечего плакать.

      1
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      Рейтинг: +462

      kosmonaft > стоп кран 5 минут назад

      да похрен где он был куда хочет туда и езьдеет а так можно и до столба домахаться а политикам нехрен в футбол влазить а то и мы можем выкинуть всех азеров во свояси

      0
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      Рейтинг: +9836

      BRO_football 52 минуты назад

      А чем мы хуже? Давайте в ответ откажем в аккредитации азербайджанским журналистам на матчи в Санкт-Петербурге. А причину какую-нибудь сами выдумаем.
      Хотя, это в любом случае нехорошо. При некоторых раскладах России может выпасть играть четвертьфинал в Баку. А если совсем повезёт, то тогда и с Украиной! Вот это будет заруба!!!!

      2
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      Рейтинг: +3779

      Из Твери Леха 57 минут назад

      Скорее бы уже футбол. Эта околофутбольная блевотня поднадоела.

      4
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      Рейтинг: +1326

      mahan 1 час назад

      Уже тошнит от политики. УЕФА ты где ???

      2
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      Рейтинг: +8347

      NewLife 1 час назад

      Азеры огонь по комментаторам ведут. Как не стыдно, себя не уважают.

      5
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      Рейтинг: +462

      kosmonaft 1 час назад

      комментаторы конечно на матч тв так себе но так вести себя нельзя нужно отвечать

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      Рейтинг: +186

      пега 1 час назад

      что за щлюхи, то выдали потом отменили.

      9
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