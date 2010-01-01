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    Bobsoccer: у Семака большой кредит доверия от «Зенита». Он будет возглавлять клуб как минимум до лета 2022 года

    «Зенит» не намерен увольнять Сергея Семака с поста главного тренера клуба.

    По информации Bobsoccer, у 45-летнего тренера большой кредит доверия от «Зенита». Семак будет возглавлять клуб из Санкт-Петербурга как минимум до окончания действующего контракта.

    Напомним, соглашение тренера с «Зенитом» действует до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на один год.

    • Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года.
    • Под его руководством команда стала чемпионом России три раза подряд.
    • Семака признали лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22855

      silver29 32 минуты назад

      Он будет в Зените пока у Газпрома будут деньги и доступ к бюджету страны.

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