Bobsoccer: у Семака большой кредит доверия от «Зенита». Он будет возглавлять клуб как минимум до лета 2022 года

«Зенит» не намерен увольнять Сергея Семака с поста главного тренера клуба.

По информации Bobsoccer, у 45-летнего тренера большой кредит доверия от «Зенита». Семак будет возглавлять клуб из Санкт-Петербурга как минимум до окончания действующего контракта.

Напомним, соглашение тренера с «Зенитом» действует до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на один год.