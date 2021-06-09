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  • РФС и Минспорт поставили перед сборной России задачу выйти из группы на Евро-2020

РФС и Минспорт поставили перед сборной России задачу выйти из группы на Евро-2020

9 июня 2021, 18:31
20

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что перед сборной России стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.

«Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.

Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.

Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира», – сказал Матыцин.

  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.
  • Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (20)
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BRO_football
1623252917
И что случится, если задача не будет выполнена? Уволят усатого?
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Алехсбургер.
1623254300
Зал встаёт... звучат здравицы и аплодисменты,переходящие в овацию.
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"supermax"
1623254428
веселые истории экран покажет наш, веселые истории в журнале "ералаш"...парапарапам пам все!!
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гор ген
1623255820
Дан приказ: ему — на запад, Ей — в другую сторону… Уходили комсомольцы На гражданскую войну
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vladimir-7
1623256539
Что это за задачка, нужно поставить задачу выйти нашей сборной в финал Евро-2020, вот это задача.
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insider_retro
1623257689
Нахлобучить задачу желающие нашлись... Посмотрим, кто Стасу подставит плечо в случае конфуза...
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Shamil79
1623260031
хотелось бы чтобы сборные Бельгии и Дании с пониманием отнеслись к этой задаче....
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NewLife
1623261462
Каким боком здесь вообще министр спорта, что он делал и делает для футбола ? Государство здесь не причем, футболом занимается общественная организация РФС, и приходить на тренировки Матыцин может лишь как болельщик, задачи пусть чиновникам в министерстве ставит.
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VVM1964
1623263328
" Так выпьем же за то , чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями " )))
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PAREVG.
1623263427
Аршавин однажды сказал про ожидания...
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