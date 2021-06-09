РФС и Минспорт поставили перед сборной России задачу выйти из группы на Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что перед сборной России стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.
«Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.
Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.
Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира», – сказал Матыцин.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.
- Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.
Источник: ТАСС