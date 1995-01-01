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    РФС и Минспорт поставили перед сборной России задачу выйти из группы на Евро-2020

    Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что перед сборной России стоит задача выйти в плей-офф Евро-2020.

    «Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.

    Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.

    Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира», – сказал Матыцин.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.
    • Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7162

      САДЫЧОК 8 минут назад

      РФС и Минспорт поставили...
      А , если не выполнят ?! Тогда нужно разогнать всё руководство РФС и Минспорта !

      0
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      Рейтинг: +18194

      vladimir-7 13 минут назад

      Что это за задачка, нужно поставить задачу выйти нашей сборной в
      финал Евро-2020, вот это задача.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5788

      Cleaner 20 минут назад

      Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      гор ген 25 минут назад

      Дан приказ: ему — на запад,
      Ей — в другую сторону…
      Уходили комсомольцы
      На гражданскую войну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6864

      "supermax" 48 минут назад

      веселые истории экран покажет наш, веселые истории в журнале "ералаш"...парапарапам пам все!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      Алехсбургер. 50 минут назад

      Зал встаёт...
      звучат здравицы и аплодисменты,переходящие в овацию.

      0
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      Рейтинг: +9819

      BRO_football 1 час назад

      И что случится, если задача не будет выполнена? Уволят усатого?

      2
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      Рейтинг: +185

      R_a_i_n > BRO_football 9 секунд назад

      Как обычно, дадут пару лимонов премии.

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