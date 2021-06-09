Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «Это было ожидаемо. Регламент УЕФА несовершенен»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян раскрыл подробности ситуации с отказом в аккредитации на матчи грядущего чемпионата Европы.

«Я не скрываю, что я был в Нагорном Карабахе, не я один.

Когда это вышло в публичное пространство, началась поддержка с разных сторон. Я искренне поблагодарил РФС, мне звонили из армянской федерации футбола, «Матч ТВ» подключился, все подключились.

Это было ожидаемо. И да, регламент УЕФА несовершенен. К моему глубокому сожалению, в Азербайджане есть такое отношение к армянам, особенно с карабахскими корнями. Это тоже факт, и я с этим давно смирился.

Собираюсь нормально провести Евро. У меня уже есть FAN ID. Я очень спокойно отношусь к этой истории, ситуация для меня очевидна и понятна со всех сторон. Это, к сожалению, еще раз подтверждение того, что происходит многие десятилетия. Все окей.

Когда делал запрос в УЕФА, у меня не было задачи посетить Баку во время чемпионат Европы. Прекрасно понимаю, что это невозможно, хотя я сам родился в Баку. Это просто грустная, но, с другой стороны, понятная история», – сказал Арустамян.

«Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну