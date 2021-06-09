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  • «Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну

«Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну

9 июня 2021, 11:06
14

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов рассказал, почему его страна не выдала аккредитацию на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА.

В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана», – сказал Мамедов.

Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»

Источник: РБК
Чемпионат Европы Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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mahan
1623226456
Снова политика лезет в спорт.
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Хейтер Аларм
1623227184
Ну что за конченные люди.. Вот серьезно.. За такое нужно просто брать и сразу лишать Азербайджан возможности принимать Евро, иначе такое будет происходить постоянно
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Боцман59rus
1623227244
в Азербаджане есть законы? - да там семейные подряды, начиная с рынков, заканчивая МВД, клоуны, за что вас уважать?
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NewLife
1623227393
Так подайте в Интерпол, требуйте экстрадиции и судите его, если получится. Причем здесь работа на Евро ? Поступаете, как мелкие мстители.
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серега кашин
1623228138
и опять политика
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Hektor 84
1623228275
Азерботские долбонавты! Еще одни ноют что у них что то отобрали! На форме как кастрюлеголовые нанесите контуры границ с отжатыми у вас территориями и скулите потом на весь мир!
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slavа0508
1623230502
Не работает лозунг спорт вне политики,,,А вообще пора гнать всех азеров с рынков без них найдётся кому торговать,,,охерели уже эти помидорчики,,,
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general.lizyukov
1623230830
Это которые? Карабах - непризнанная республика.
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Добрый Бобер
1623240950
А почему он не мог туда приехать?
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portero
1623249989
Странно зачем одному аккредитация во все страны. Ведь не будет один по всем странам летать нужно требовать заявку по странам, зачем ему согласование из страны в которую он не поедет... Вопрос к бестолковым чинушам УЕФА, не только у нас зажравшиеся чинуши их полно во всех странах...
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