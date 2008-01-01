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    «Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну

    Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов рассказал, почему его страна не выдала аккредитацию на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

    «Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА.

    В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

    Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана», – сказал Мамедов.

    Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3022

      general.lizyukov 6 минут назад

      Это которые? Карабах - непризнанная республика.

      0
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      Рейтинг: +19564

      slavutiq70 12 минут назад

      Не работает лозунг спорт вне политики,,,А вообще пора гнать всех азеров с рынков без них найдётся кому торговать,,,охерели уже эти помидорчики,,,

      1
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      Рейтинг: +10797

      Hektor 84 49 минут назад

      Азерботские долбонавты! Еще одни ноют что у них что то отобрали! На форме как кастрюлеголовые нанесите контуры границ с отжатыми у вас территориями и скулите потом на весь мир!

      3
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      Рейтинг: +5779

      Cleaner > Hektor 84 38 минут назад

      Гнать их с наших рынков! Пусть в Баку торгуют на СВОИХ территориях.

      2
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      Рейтинг: +6093

      серега кашин 51 минуту назад

      и опять политика

      2
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      Рейтинг: +986

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Ну что за конченные люди.. Вот серьезно.. За такое нужно просто брать и сразу лишать Азербайджан возможности принимать Евро, иначе такое будет происходить постоянно

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      Рейтинг: +30261

      zra78 > Хейтер Аларм 39 минут назад

      Увы,но это будет постоянно,в УЕФА такие же г а н д о н ы сидят...

      0
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      Рейтинг: +1320

      mahan 1 час назад

      Снова политика лезет в спорт.

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