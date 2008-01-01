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    Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о ситуации с отказом в выдаче аккредитации на матчи Евро-2020.

    «Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении.

    Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях. Отдельно благодарю Василия Уткина.

    Спасибо и РФС, которое выразило мне поддержку и намерено разобраться в ситуации. То же касается и Федерации футбола Армении, и, конечно, «Матч ТВ».

    Ну а столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем.

    Поражен вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», – написал Арустамян в телеграме.

    • Для получения аккредитации на Евро-2020 необходимо получить разрешение от всех местных оргкомитетов.
    • Арустамян не получил аккредитацию из-за бана от Азербайджана.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      Marat A. 17 минут назад

      ...не надо было лезть в оккупированную территорию Азербайджана и организовывать там футбольный турнир в 2014 году... официально он персона нон грата, так же как и все те, кто был тогда вместе с ним..

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