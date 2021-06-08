Арустамян – об отказе в аккредитации на Евро: «РФС и Федерация футбола Армении намерены разобраться в ситуации»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о ситуации с отказом в выдаче аккредитации на матчи Евро-2020.

«Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении.

Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях. Отдельно благодарю Василия Уткина.

Спасибо и РФС, которое выразило мне поддержку и намерено разобраться в ситуации. То же касается и Федерации футбола Армении, и, конечно, «Матч ТВ».

Ну а столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем.

Поражен вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», – написал Арустамян в телеграме.