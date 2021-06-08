Главный тренер Финляндии: «У России все готовы пахать на команду. Дзюба – очень опасный игрок»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал сильные стороны сборной России.

«У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Артем Дюзба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.

Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака», – сказал Канерва.