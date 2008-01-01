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    Главный тренер Финляндии: «У России все готовы пахать на команду. Дзюба – очень опасный игрок»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал сильные стороны сборной России.

    «У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Артем Дюзба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.

    Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака», – сказал Канерва.

    • Финляндия – соперник сборной России по группе Евро-2020.
    • Турнир стартует 11 июня.
    • В субботу, 12 июня, Россия сыграет с Бельгией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7166

      FanatSerj 44 минуты назад

      "команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду." - ты чего такого пишешь, сейчас же набегут анти-Черчесовцы и всё тебе по полочкам разложат, что всё не так и тренера у сборной вообще нет, там всё по заносу денег решается )))

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