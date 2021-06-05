Черчесов: «Жирков будет способен отыграть 90 минут во всех матчах группы Евро-2020. Мы не можем от такого человека отказываться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку игре двух футболистов после товарищеского матча против Болгарии (1:0). До старта Евро-2020 – неделя.
«Юрий Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень – мы не можем от такого человека отказываться.
Действия Андрея Семeнова оценю хорошо», – сказал Черчесов.
- Единственный гол в матче забил с пенальти Александр Соболев.
- 12 июня в 1-м матче Евро-2020 Россия сыграет против Бельгии.
- Болгария в последних 27 матчах победила 2 раза.
Источник: «Чемпионат»