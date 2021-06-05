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    Черчесов: «Жирков будет способен отыграть 90 минут во всех матчах группы Евро-2020. Мы не можем от такого человека отказываться»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку игре двух футболистов после товарищеского матча против Болгарии (1:0). До старта Евро-2020 – неделя.

    «Юрий Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень – мы не можем от такого человека отказываться.

    Действия Андрея Семeнова оценю хорошо», – сказал Черчесов.

    • Единственный гол в матче забил с пенальти Александр Соболев.
    • 12 июня в 1-м матче Евро-2020 Россия сыграет против Бельгии.
    • Болгария в последних 27 матчах победила 2 раза.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2021 21:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10757

      Hektor 84 6 июня, 06:04

      Если только при помощи кардиостимулятора)

      1
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      Рейтинг: +2085

      Валерий2705 6 июня, 02:36

      Да уж, бедный Валентинович, настолько дерьмовая у нас сборная, что в таком возрасте приходится на фланге пылить. Черчесов конечно в своем бреду как обычно. Отыграть 90 минут... Расскажи в каком темпе это сделает фланговый игрок на 38 году жизни, который почти весь сезон на лавке провёл... Кретин усатый.

      1
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      Рейтинг: +4684

      Давид59 6 июня, 00:09

      Отыграть-то 90 минут и я смогу. Вопрос - с каким качеством? Усатый совсем сбрендил.

      1
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      Рейтинг: +7419

      житель СПб 5 июня, 23:23

      Только вот в Зените он не способен ни одну игру целиком сыграть. Под конец не в состоянии бегать, и вынужден фолить...

      2
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      Рейтинг: +7162

      FanatSerj 5 июня, 22:26

      Это наш Ибрагимович ))) ну ничего не впервой, на Игнашевиче ЧМ выехали и тут старый "конь" борозды не испортит ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9170

      alex1951 5 июня, 21:57

      Чабан! Он ,что,тебе малчык?
      На стариках выезжать?
      Где твоя юная ,сопливая поросль?
      Рабовладелец,Сатрап,Деспот,Футбольный Кадыров!

      1
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      Рейтинг: +28

      erem_a 5 июня, 21:31

      Свободу Юрию Жиркову!

      5
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      Рейтинг: +18094

      vladimir-7 > erem_a 6 июня, 09:53

      Черчесов самый "гуманный" тренер в мире.

      1
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