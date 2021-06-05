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  • Черчесов: «Жирков будет способен отыграть 90 минут во всех матчах группы Евро-2020. Мы не можем от такого человека отказываться»

Черчесов: «Жирков будет способен отыграть 90 минут во всех матчах группы Евро-2020. Мы не можем от такого человека отказываться»

5 июня 2021, 21:15
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку игре двух футболистов после товарищеского матча против Болгарии (1:0). До старта Евро-2020 – неделя.

«Юрий Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень – мы не можем от такого человека отказываться.

Действия Андрея Семeнова оценю хорошо», – сказал Черчесов.

  • Единственный гол в матче забил с пенальти Александр Соболев.
  • 12 июня в 1-м матче Евро-2020 Россия сыграет против Бельгии.
  • Болгария в последних 27 матчах победила 2 раза.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Болгария Зенит Жирков Юрий Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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erem_a
1622917887
Свободу Юрию Жиркову!
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alex1951
1622919479
Чабан! Он ,что,тебе малчык? На стариках выезжать? Где твоя юная ,сопливая поросль? Рабовладелец,Сатрап,Деспот,Футбольный Кадыров!
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FanatSerj
1622921166
Это наш Ибрагимович ))) ну ничего не впервой, на Игнашевиче ЧМ выехали и тут старый "конь" борозды не испортит ))
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житель СПб
1622924603
Только вот в Зените он не способен ни одну игру целиком сыграть. Под конец не в состоянии бегать, и вынужден фолить...
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Давид59
1622927363
Отыграть-то 90 минут и я смогу. Вопрос - с каким качеством? Усатый совсем сбрендил.
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Валерий2705
1622936193
Да уж, бедный Валентинович, настолько дерьмовая у нас сборная, что в таком возрасте приходится на фланге пылить. Черчесов конечно в своем бреду как обычно. Отыграть 90 минут... Расскажи в каком темпе это сделает фланговый игрок на 38 году жизни, который почти весь сезон на лавке провёл... Кретин усатый.
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Hektor 84
1622948694
Если только при помощи кардиостимулятора)
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