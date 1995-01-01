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    Тренер Болгарии Петров – о матче с Россией: «Черный дьяволенок не дал нам забить»

    Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал исход товарищеского матча против России (0:1). Он назвал виноватого в том, что болгары не забили.

    «Должны делать выводы из той ошибки, которую мы сделали. Нам не хватило пять-шесть минут для равного результата. У нас были потери – Кристиян Малинов, и скоро у нас матч против Франции, надо восстановиться и готовиться к нему.

    Поможет ли нам матч с Россией? Конечно, просто сегодня чeрный дьяволeнок не дал нам забить. У России активный темп атаки, они играют быстро», – сказал Петров.

    • Единственный мяч с пенальти на 84-й минуте забил Александр Соболев.
    • В последних 27 матчах у Болгарии 2 победы.
    • Россия 12 июня сыграет в 1-м матче Евро-2020 против Бельгии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      Semushkin Roman Valerievi 17 минут назад

      Вообще непонятно, зачем нужна была игра с Болгарией.? Даже финны настолько оборонительный футбол не выберут. А датчане и тем более бельгийцы - и подавно. В матчах с Финляндией и Данией, а особенно с Бельгией на Евро не будет стоять задача распечатать команду, которая намеренно сушит матч...

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