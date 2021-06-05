Тренер Болгарии Петров – о матче с Россией: «Черный дьяволенок не дал нам забить»

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал исход товарищеского матча против России (0:1). Он назвал виноватого в том, что болгары не забили.

«Должны делать выводы из той ошибки, которую мы сделали. Нам не хватило пять-шесть минут для равного результата. У нас были потери – Кристиян Малинов, и скоро у нас матч против Франции, надо восстановиться и готовиться к нему.

Поможет ли нам матч с Россией? Конечно, просто сегодня чeрный дьяволeнок не дал нам забить. У России активный темп атаки, они играют быстро», – сказал Петров.