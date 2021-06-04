Товарищеские матчи. Финляндия уступила Эстонии, Северная Македония разгромила Казахстан

Соперник сборной России по группе Евро-2020 Финляндия уступила в контрольном матче Эстонии. Это второе подряд поражение финнов от эстонцев.

В другой встрече Северная Македония, другой участник Евро-2020, разгромила Казахстан.

Товарищеские матчи

Северная Македония – Казахстан – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алиоски, 35 (с пенальти); 2:0 – Тричковски, 57; 3:0 – Ристовски, 74; 4:0 – Чурлинов, 76.

Удаления: нет – Мужиков, 45+2.

Финляндия – Эстония – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Саппинен, 59 (с пенальти).