Товарищеские матчи. Финляндия уступила Эстонии, Северная Македония разгромила Казахстан

Соперник сборной России по группе Евро-2020 Финляндия уступила в контрольном матче Эстонии. Это второе подряд поражение финнов от эстонцев.
В другой встрече Северная Македония, другой участник Евро-2020, разгромила Казахстан.
Товарищеские матчи
Северная Македония – Казахстан – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Алиоски, 35 (с пенальти); 2:0 – Тричковски, 57; 3:0 – Ристовски, 74; 4:0 – Чурлинов, 76.
Удаления: нет – Мужиков, 45+2.
Финляндия – Эстония – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Саппинен, 59 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру