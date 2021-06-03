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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет 17 матчей Евро-2020

3 июня 2021, 20:41
4

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о планах телеканала по трансляциям игр чемпионата Европы.

«17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами.

Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.

«Матч ТВ» без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране», – заявила Канделаки.

  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
  • Санкт-Петербург примет 7 матчей.
  • Сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Канделаки Тина
Комментарии (4)
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mutabor0992
1622749798
Все профукала соска!!!
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1622777290
"мы осветим на самом высоком уровне" - "высокого уровня" на канале нет с тех пор, как ты пришла. Ещё пара лет такого "высокого уровня", и Окко и Телеспорт вас вообще уничтожит, будете одни боевики с Ван Даммом показывать и биатлон с Губерниевым. Если бы не колоссальная гос поддержка, канал бы уже давно загнулся при таком руководстве.
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AZ
1622785211
Понаставить бы вам всем дизлайков... А их отключили.... Показывают футбол - ноют, не показывают - ноют. Показывают футбольную передачу - ноют... Включайте Карусель и смотрите телепузиков лучше! Смотрите свои окко и телеспорты, какого х*ра тогда Матч смотрите?
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