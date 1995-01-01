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    «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 17 матчей Евро-2020

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о планах телеканала по трансляциям игр чемпионата Европы.

    «17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами.

    Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.

    «Матч ТВ» без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране», – заявила Канделаки.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
    • Санкт-Петербург примет 7 матчей.
    • Сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2792

      FENIX-SL 25 минут назад

      ого
      а главные дерби страны на платный канал все
      правильно!
      так прям и представил мальчика 15 лет который копит на подписку ради своего любимого спартачка с цска

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      Рейтинг: +1775

      Semushkin Roman Valerievi 49 минут назад

      А толку от этого если ни одного матча России там не покажут? Зато покажут 3-ех часовые до и после матчей эфиры Черданцева, от аналитики которого даже гости зевают. Браво, флагман российских спортканалов!)))

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