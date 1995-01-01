«Матч ТВ» в прямом эфире покажет 17 матчей Евро-2020

ого
а главные дерби страны на платный канал все
правильно!
так прям и представил мальчика 15 лет который копит на подписку ради своего любимого спартачка с цска
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о планах телеканала по трансляциям игр чемпионата Европы.
«17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами.
Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.
«Матч ТВ» без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране», – заявила Канделаки.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
- Санкт-Петербург примет 7 матчей.
- Сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).