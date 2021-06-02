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    Витория: «Смерть родителей сделала меня готовым ко всему, что встретится на пути»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, как на него повлияла смерть родителей. Она сделала его сильнее.

    «Худшие времена я уже пережил. Смерть родителей сделала меня сильнее. Я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути. Трагедия придала мне душевные силы», – рассказал португалец.

    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»

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    Источник: The Coaches Voice

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    02.06.2021 23:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19466

      slavutiq70 10 минут назад

      Потеря родителей огромное горе но может быть и хуже смерть детей,,,,,родители как не печально и должны вперёд детей уходить,,,

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