Витория: «Смерть родителей сделала меня готовым ко всему, что встретится на пути»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, как на него повлияла смерть родителей. Она сделала его сильнее.
«Худшие времена я уже пережил. Смерть родителей сделала меня сильнее. Я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути. Трагедия придала мне душевные силы», – рассказал португалец.
- Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
- Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
- «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»
Источник: The Coaches Voice