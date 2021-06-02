Витория: «Смерть родителей сделала меня готовым ко всему, что встретится на пути»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, как на него повлияла смерть родителей. Она сделала его сильнее.

«Худшие времена я уже пережил. Смерть родителей сделала меня сильнее. Я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути. Трагедия придала мне душевные силы», – рассказал португалец.

Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.

Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.

«Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Очевидно, что в «Спартаке» не все идеально»